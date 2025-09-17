Pace neașteptată în Coaliție. PSD s-ar fi înțeles cu USR

După un „război” intern care a durat câteva săptămâni, PSD ar fi cedat în fața presiunilor USR și s-ar fi stabilit împărțirea funcțiilor de prefecți și secretari de stat.

Astfel, partidul condus de Cătălin Drulă va putea face nominalizări pentru funcțiile vizate. Surse politice susțin că în spatele deciziei a stat dorința de a închide rapid un conflict care risca să afecteze stabilitatea guvernării.

Liderii coaliției de guvernare nu au reușit, însă, nici de această dată, să ajungă la un acord pe tema reformei administrației locale.

Un alt punct pe agenda ședinței coaliției a vizat desemnarea viitorilor șefi de agenții. Aici s-a convenit asupra unor criterii clare de selecție și a unui algoritm de împărțire conform ponderii parlamentare.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că va avea ultimul cuvânt în privința validării candidaților și a transmis partidelor un mesaj ferm: „Veniți cu specialiști!”.

Bolojan a avertizat că va respinge propunerile care nu respectă criteriile de profesionalism și competență, chiar dacă provin din interiorul coaliției.

Dacă problema funcțiilor a fost tranșată, reforma administrației locale rămâne „mărul discordiei”. Premierul a insistat pentru o reducere cu 10% a numărului de posturi din primării, într-un calendar accelerat care să aducă economii vizibile încă din toamnă.

De cealaltă parte, PSD și UDMR au pledat pentru o abordare diferită: plafonarea și eficientizarea costurilor de personal, digitalizarea instituțiilor și restructurări graduale. Cele două partide s-au opus concedierilor obligatorii în bloc, susținând că o astfel de măsură ar genera nemulțumiri sociale și ar afecta funcționarea administrațiilor locale.

După ore de discuții, liderii coaliției nu au reușit să cadă de acord asupra unei formule comune. „A fost o discuție productivă despre funcționarea coaliției. Nu s-au luat decizii anume. Rămâne să analizăm variantele până săptămâna viitoare”, au declarat pentru stiripesurse.ro surse politice prezente la ședință.

O nouă întâlnire a partidelor din coaliție a fost programată pentru marți, săptămâna viitoare. Atunci ar trebui să fie prezentată o variantă agreată de toți partenerii, pentru ca proiectul de reformă să poată intra în circuitul de avizare.