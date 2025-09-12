Ciucu, atac la Drulă: Nu cred că ar fi un primar mai bun decât mine

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat joi, într-o intervenție la Europa FM, că liderul USR, Cătălin Drulă, „nu ar fi un primar general mai bun” decât el. Liberalul a adăugat că experiența sa în „gestionarea complexității” îl recomandă pentru o astfel de poziție.

„Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine, pentru că eu am experiența cu gestionarea managementului complexității, sau gestiunea complexității, fac asta în fiecare zi”, a afirmat edilul Sectorului 6.

Primarul Sectorului 6 a răspuns și la afirmațiile fostului edil general, Nicușor Dan, care susținuse că Drulă „are profil de primar al Capitalei”. Ciucu l-a plasat pe Nicușor Dan abia pe locul trei într-o ierarhie personală a primarilor din 1990 încoace.

„Bucureștiul n-a avut primari generali buni. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar. După care, al doilea bun, dar un fel de continuitate, că nu și-a dorit să fie primar, a fost Vidanu, pentru că a început să execute proiectele gândite pe vremea lui Băsescu, care după aceea s-a dus și el la Cotroceni. Cam pe trei, poate, Nicușor Dan”, a declarat Ciucu.

Edilul Sectorului 6 a adăugat că, deși l-a sprijinit în trecut pe Nicușor Dan, ulterior proiectele sale au fost blocate fără o explicație clară.

„Am susținut necondiționat mandatul. Toate proiectele i-au trecut. În momentul în care n-am mai fost eu, nu i-au mai trecut toate proiectele. Sprijinul meu a fost necondiționat. Nu știu de ce mi-a blocat proiectele, poate m-a văzut ca un potențial adversar”, a spus liberalul.

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a afirmat că Ciprian Ciucu ar fi „un candidat redutabil” pentru Primăria Capitalei, invocând sondajele comandate de partid. Potrivit datelor Avangarde, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt creditați fiecare cu 25% din intențiile de vot, în timp ce Cătălin Drulă se află la 20%.

În același timp, edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, a insistat că partidele din coaliție trebuie să susțină un candidat comun și a avertizat că o alianță între PNL și USR pentru Capitală ar putea determina PSD să iasă de la guvernare.

„Nu este normal să luptăm împreună, ca bloc european, împotriva unui curent suveranist, iar atunci când lucrurile ar putea fi altfel să procedăm diferit. Este important să fim consecvenţi, să fim corecţi şi, mai important decât orice, să înţelegem că oamenii aşteaptă un proiect pentru Bucureşti şi mai puţin nume”, a transmis Băluță.