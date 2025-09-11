Politica Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție







Nicușor Dan, președintele României, cere ca alegerile pentru desemnarea primarului general al Capitalei să fie organziate cât mai rapid. Liderul de la Cotroceni a spus, astăzi, că nu vrea să intervină în discuțiile alianeți de guvernare, pentru a nu pune paie pe foc. În condițiile în care tensiunile sunt uriașe.

„Eu nu vreau să intru foarte mult în dezbaterea asta pentru că nu vreau să amplific și mai mult această discuție Atât timp cât este un post liber (n.r - cel de edil la Primăria Capitalei) se pune problema. Trebuie tranșată problema asta, pentru a nu prelungi interimatul, dar decizia este a coaliției despre când, cum să facă”, a spus Nicușor Dan la o televiziune.

Întrebat dacă are un candidat preferat, președintele nu a rostit niciun nume, a spus doar că își dorește continuitatea proiectelor pe care el le-a început.

„Eu, ca persoană particulară, da. Ca președinte n-am voie să...Evident, că îmi doresc o continuitate în special de transport public, pentru că e principala problemă a Bucureștiului”.

Liderul de la Cotroceni a mai vorbit și despre problema alegerilor anticipate. Și a afirmat că nici nu se pune problema de așa ceva. O situație în care România ar avea mari probleme din toate punctele de vedere.

„Nu se pune problema de anticipate. Asta ar înseamnă o instabilitate pe care România nu și-a permite”.

Miercuri seară, Sorin Grindeanu, președintele interimar al celor de la PSD, ar fi avertizat că social-democrații ar putea ieși de la guvernare. În cazul în care PNL și USR stabilesc o candidatură comună la București. De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan ar fi pledat pentru organizarea alegerilor în toamnă, invocând respectarea termenelor legale, dar a evitat să se pronunțe asupra alianțelor politice.