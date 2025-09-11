Monden Dobrescu, condamnat la închisoare. Cristina Cioran a fugit din București







Alex Dobrescu, fostul partener al Cristinei Cioran şi tatăl copiilor ei, a primit o condamnare de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Pe 10 septembrie, instanța de la Tribunalul București l-a găsit vinovat de vânzarea de droguri şi câștiguri ilicite în valoare de aproximativ 4.900 de lei.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, fostul iubit al Cristinei Cioran este obligat să plătească cheltuieli judiciare de 7.000 lei și a avut bunurile utilizate în activitatea infracțională confiscate de autorități. Sentința include și interdicția de a ocupa funcții publice sau de a fi ales în autorități publice pentru o perioadă de trei ani.

Decizia nu este definitivă, astfel că Dobrescu are dreptul să o conteste. Până când existenta unei hotărâri ferme nu este confirmată, el va rămâne în arest preventiv. Instanța a dedus din pedeapsă perioadele în care acesta a fost deja reținut — atât perioada reținerii inițiale, cât și cea a arestului preventiv, potrivit Cancan.

Relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu a fost marcată de tensiuni și conflicte punctate de intervenții legale. În 2024, actrița a solicitat un ordin de protecție împotriva partenerului său, acuzându-l de violență verbală și fizică, dar și de trafic de droguri.

Ea a povestit că un vecin a sunat la poliție după ce Dobrescu a aruncat un obiect de la balcon, iar de aici a fost deschis un formular de risc care a condus la emiterea ordinului de protecție.

„Ne-am despărțit urât… A ieșit un scandal mare, cu poliție”, a spus actrița Cristina Cioran.

Designerul a încălcat ordinul în repetate rânduri, fiind de mai multe ori reținut pentru abateri. Aceste încălcări au condus inclusiv la 24 de ore de arest temporar. După expirarea ordinului de protecție, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au reapărut în spațiul public împreună alături de copiii lor, Ema și Max-Ioan, dar n-au confirmat împăcarea.

Cristina Cioran, care s-a mutat în Constanța cu mama sa și se concentrează pe creșterea celor doi copii, a declarat de mai multe ori că se gândește la posibilitatea împăcării cu Dobrescu — dar numai dacă acesta își asumă responsabilitățile și demonstrează că s-a schimbat.