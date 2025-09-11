International Rețineri masive la Paris după protestele Bloquons Tout







Ministrul de Interne din Franța, Bruno Retailleau, a afirmat că un total de 540 de rețineri au fost efectuate miercuri în Franța, dintre care 211 la Paris, în urma protestelor desfășurate în timpul mobilizării mișcării Bloquons Tout (Blocăm totul).

Din persoanele reținute, 415 au fost plasate în arest preventiv, inclusiv 110 în capitală, a precizat procurorul Laure Beccuau.

Forțele de ordine, desfășurate în număr impresionant, au intervenit pe parcursul zilei pentru a contracara blocaje rutiere, tentative de pătrundere în gări și manifestații spontane.

Aceste cifre ilustrează fermitatea autorităților, dar și amploarea tensiunilor sociale din Franța.

Încă de la primele ore ale dimineții, Parisul a fost scena unor acțiuni coordonate de protestatari.

Un grup de activiști a blocat un depou de autobuze în arondismentul XVIII, după care a încercat să paralizeze traficul pe centura capitalei, la porțile Clignancourt și Chapelle.

Poliția a intervenit prompt, ceea ce a dus la confruntări directe și la numeroase rețineri. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată violențe la ora 7:30, când manifestanții au fost dispersați cu bastoane.

Pe lângă incidentele majore, protestele s-au extins și în fața mai multor licee din capitală, unde elevii au ridicat baricade din pubele.

La liceul Hélène Boucher, tensiunile au escaladat când tinerii au aruncat fumigene și obiecte în direcția polițiștilor. Doar o parte dintre elevi au reușit să intre la cursuri, restul fiind blocați de manifestație.

Alte instituții, precum liceul Claude Monnet, au fost și ele paralizate, însă fără violențe.

Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025 pic.twitter.com/21nR6maR5y — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) September 10, 2025

Transportul public a fost mai puțin afectat decât se anticipa, iar traficul rutier s-a menținut surprinzător de fluid.

Totuși, la Gara de Nord situația s-a deteriorat spre prânz, când câteva sute de persoane au încercat să pătrundă în clădire.

Forțele de ordine au evacuat zona, folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și a securiza accesul la trenuri.

Valul de rețineri deschide acum discuții despre consecințele juridice și politice. Ministrul de Interne a salutat „profesionalismul” forțelor de ordine, în timp ce organizații civice au denunțat o represiune considerată disproporționată.

Sindicatele susțin că numărul mare de arestări reflectă amploarea unui nemulțumiri sociale profunde, care nu poate fi redusă doar la o manifestație punctuală.

Pe plan național, mobilizarea a implicat 80.000 de polițiști și jandarmi și a adunat aproape 200.000 de participanți în întreaga Franță. Chiar dacă unele blocaje au fost rapid neutralizate, impactul politic și simbolic rămâne considerabil.

Într-un context economic fragil și cu tensiuni sociale tot mai vizibile, aceste rețineri ar putea deveni un punct de referință: fie ca dovadă a autorității statului, fie ca simbol al rupturii dintre guvern și o parte a societății.