Franța sub presiune, după căderea guvernului. Ce este și ce face mișcarea „Bloquons tout”

Franța se confruntă din nou cu o zi tensionată, marcată de blocaje, fumigene și intervenții ale forțelor de ordine. Miercuri dimineață, mișcarea „Bloquons tout”, născută în urma măsurilor de austeritate anunțate la mijlocul verii, a declanșat acțiuni de protest la Paris, Caen, Bordeaux și alte orașe mari, potrivit Le Parisien.

De la șosele naționale și până la transportul public, efectele mobilizării sunt vizibile încă de la primele ore. Schimbarea de la vârful guvernului, cu numirea lui Sébastien Lecornu la Matignon, nu a reușit să calmeze spiritele, ceea ce anunță o confruntare de durată.

În capitală, punctele nevralgice au fost atinse încă din zori. La Paris, manifestanții au blocat perifericul la Porte de la Chapelle și au ridicat baricade improvizate la Porte de Montreuil, unde s-au folosit pubele și alte obiecte pentru a bloca traficul.

Poliția a intervenit rapid pentru a elibera zona, utilizând gaze lacrimogene în unele cazuri.

La Caen, traficul a fost complet paralizat pe viaductul de Calix, o arteră esențială de acces către perifericul nordic. Acolo, protestatarii au incendiat obiecte și au ridicat baricade pentru a împiedica circulația.

Scene similare s-au petrecut la Bordeaux, unde un depozit de tramvaie a fost blocat temporar. În Toulouse, un incendiu pe cabluri a provocat perturbări feroviare suplimentare, amplificând haosul resimțit de călători.

Guvernul a reacționat printr-un dispozitiv masiv de securitate. Aproximativ 80.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la nivel național, dintre care 6.000 doar în capitală.

Obiectivul declarat: prevenirea violențelor și menținerea circulației pe infrastructurile esențiale.

Fostul ministru de Interne Bruno Retailleau a denunțat o „recuperare a mișcării de către ultrastânga violentă”, avertizând că mesajul social riscă să fie eclipsat de acțiuni radicale.

În paralel, sindicatul Solidaires a transmis că intenția protestatarilor este de a transforma această zi într-un punct de plecare pentru greve prelungite și organizarea de adunări generale, ceea ce ar putea prelungi conflictul social pentru săptămâni sau chiar luni.

Blocajele și protestele „Bloquons tout” nu reprezintă doar o expresie punctuală a nemulțumirilor sociale, ci un semnal de alarmă pentru guvern și mediul economic.

În plan social, perturbarea transportului public și a marilor artere rutiere lovește direct în viața cotidiană a milioanelor de navetiști.

În plan economic, oprirea activității în noduri strategice precum centrele de transport sau zonele industriale poate produce pierderi majore, mai ales dacă mișcarea se prelungește.

Din punctr de vedere politic, noul premier Sébastien Lecornu se confruntă cu o primă încercare dificilă de a restabili dialogul social.

Sprijinul popular pentru proteste, estimat la 46% într-un sondaj recent, sugerează că tema austerității are un puternic impact emoțional și ar putea deveni un test crucial pentru stabilitatea guvernului Macron.

În context european, Franța riscă să intre într-un cerc vicios al contestării, cu posibile reverberații asupra credibilității sale financiare și politice.