International Extrema stângă franceză vrea înlăturarea lui Macron







Partidul francez de extremă stânga „La France Insoumise” a depus în Parlament un proiect de rezoluție prin care cere înlăturarea de la putere a președintelui Emmanuel Macron. „Guvernul Bayrou demisionează. Emmanuel Macron ar trebui să-l urmeze”, a afirmat președintele facțiunii partidului extremist de stânga din Adunarea Națională, Mathilde Pano, potrivit Le Figaro.

La France Insoumise (LFI – „Franța nesupusă”) a depus în Parlament un proiect de rezoluție pentru înlăturarea lui Macron.

„Guvernul Bairu demisionează. Emmanuel Macron ar trebui să-l urmeze pentru că președintele este responsabil pentru instabilitatea din țară”, a declarat Pano.

Textul a fost semnat de 86 de deputați, cei mai mulți provenind din partidul menționat. Rămâne de văzut dacă și alte formațiuni politice importante vor sprijini această inițiativă.

Biroul camerei inferioare a Parlamentului va decide dacă proiectul de rezoluție merge mai departe. Următoarea etapă este analiza documentului în Comisia juridică a Adunării Naționale.

Dacă proiectul este aprobat de comisie, el trebuie introdus pe ordinea de zi a Camerei în cel mult treisprezece zile. Pentru a merge mai departe, textul are nevoie de votul a două treimi dintre deputați, iar apoi poate fi trimis Senatului spre examinare.

Potrivit articolului 68 din Constituție, Parlamentul poate decide înlăturarea președintelui dacă acesta nu își îndeplinește atribuțiile esențiale.

Pe 8 septembrie, Adunarea Națională a adoptat o moțiune de neîncredere împotriva guvernului condus de François Bayrou. Decizia a fost luată cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă, în urma respingerii politicii de austeritate propuse pentru reducerea datoriei naționale.

Miercuri, 10 septembrie, este anunțată o mobilizare de amploare. Mișcarea „Bloquons tout” („Blocăm totul”) vizează blocarea transporturilor, a activității economice și a vieții de zi cu zi din Franța.

Spre deosebire de grevele obișnuite, organizate de sindicate, această mișcare are un caracter mai răspândit, bazat pe acțiuni spontane și apeluri virale pe rețelele sociale. Ideea de bază este clară: dacă guvernele ignoră revendicările, societatea trebuie să răspundă prin oprirea completă a mecanismelor economice și sociale.