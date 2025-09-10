International

Extrema stângă franceză vrea înlăturarea lui Macron

Extrema stângă franceză vrea înlăturarea lui MacronEmmanuel Macron. Sursa foto: Captură video Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Partidul francez de extremă stânga „La France Insoumise” a depus în Parlament un proiect de rezoluție prin care cere înlăturarea de la putere a președintelui Emmanuel Macron. „Guvernul Bayrou demisionează. Emmanuel Macron ar trebui să-l urmeze”, a afirmat președintele facțiunii partidului extremist de stânga din Adunarea Națională, Mathilde Pano, potrivit Le Figaro.

Proiectul de rezoluție pentru înlăturarea lui Macron, depus

La France Insoumise (LFI – „Franța nesupusă”) a depus în Parlament un proiect de rezoluție pentru înlăturarea lui Macron.

„Guvernul Bairu demisionează. Emmanuel Macron ar trebui să-l urmeze pentru că președintele este responsabil pentru instabilitatea din țară”, a declarat Pano.

Textul a fost semnat de 86 de deputați, cei mai mulți provenind din partidul menționat. Rămâne de văzut dacă și alte formațiuni politice importante vor sprijini această inițiativă.

Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună
Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună
Europarlamentarii au votat contra strategiei UE în Ucraina. Atât s-a putut...
Europarlamentarii au votat contra strategiei UE în Ucraina. Atât s-a putut...

Ce ar puta urma

Biroul camerei inferioare a Parlamentului va decide dacă proiectul de rezoluție merge mai departe. Următoarea etapă este analiza documentului în Comisia juridică a Adunării Naționale.

Dacă proiectul este aprobat de comisie, el trebuie introdus pe ordinea de zi a Camerei în cel mult treisprezece zile. Pentru a merge mai departe, textul are nevoie de votul a două treimi dintre deputați, iar apoi poate fi trimis Senatului spre examinare.

Potrivit articolului 68 din Constituție, Parlamentul poate decide înlăturarea președintelui dacă acesta nu își îndeplinește atribuțiile esențiale.

Mișcarea „Bloquons tout”, anunțată miercuri

Pe 8 septembrie, Adunarea Națională a adoptat o moțiune de neîncredere împotriva guvernului condus de François Bayrou. Decizia a fost luată cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă, în urma respingerii politicii de austeritate propuse pentru reducerea datoriei naționale.

Miercuri, 10 septembrie, este anunțată o mobilizare de amploare. Mișcarea „Bloquons tout” („Blocăm totul”) vizează blocarea transporturilor, a activității economice și a vieții de zi cu zi din Franța.

Spre deosebire de grevele obișnuite, organizate de sindicate, această mișcare are un caracter mai răspândit, bazat pe acțiuni spontane și apeluri virale pe rețelele sociale. Ideea de bază este clară: dacă guvernele ignoră revendicările, societatea trebuie să răspundă prin oprirea completă a mecanismelor economice și sociale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:21 - Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună
10:11 - Europarlamentarii au votat contra strategiei UE în Ucraina. Atât s-a putut...
10:02 - Copii costumați în „Șoimii Patriei” la Satu Mare. Comunismul s-a întors
09:54 - Casă lovită de dronele Rusiei, în Polonia. Warșovia, în contact permanent cu NATO. Update
09:45 - Schimbarea de gardă la Matignon. Lecornu, misiune imposibilă
09:34 - Daciana Sârbu, declarații neașteptate despre noul iubit: Fericirea nu e întotdeauna logică

Proiecte speciale