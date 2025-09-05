Justitie Îşi va aştepta şeful în Penitenciarul nr.13. Treizeci de zile de arest pentru Vladimir Andronachi







Republica Moldova. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 din Chişinău. Acolo urmează să fie plasat şi fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a cărui extrădare a fost acceptată vineri, 5 septembrie, de către Ministerul Justiţiei din Grecia.

Decizia de a-l plasa pe Andronachi în arest preventiv a fost luată vineri de către Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorilor.

Fostul deputat a refuzat să se prezinte în fața magistraților și a solicitat examinarea în lipsa sa.

Fostul deputat Vladimir Andronachi este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Acesta ar fi spălat peste 460.000 de dolari. Dosarul a fost deschis în 2021.

Potrivit procurorilor, infracţiunea ar fi fost comisă în 2014, perioadă în care Vladimir Andronachi activa ca om de afaceri. Ulterior, acesta a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025, pe baza unor probe noi și declarații de martori care au permis relansarea urmăririi penale.

Vladimir Moşneaga, avocatul lui Andronachi, a declarat că clientul să pledează nevinovat şi că va contesta mandatul de arestare în instanţa ierarhic superioară.

Vladimir Andronachi a deţinut consecutiiv două mandate de deputat, candidând pe lista Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.

El este cunoscut ca persoană de încredere a a lui Plahotniuc şi ca unul din partenerii din schemele oligarhului.

Se vehiculează că ar fi partener de afaceri cu controversatul deputat fugar Ilan Șor. Dar în acelaşi țimp şi un apropiat al Partidul Socialiștilor condus de ex-preşedintele Igor Dodon. Andronachi ar fi implicat în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat, furtul miliardului.

Vladimir Andronachi este învinuit de implicare în schemele de devalizare a sistemului bancar moldovenesc, s-a confesat în faţa magistraţilor şi procurorilor. Dosarul se află pe rol la Judecătoria Chişinău.

Controversatul afacerist a declarat în cadrul unei şedinţe că este nevinovat. Şi că a fost făcut ţap ispăşitor la comandă politică.

Vladimir Andronachi s-a victimizat în discursul său, menţionând că singurul său păcat este că în 2003 l-a cunoscut pe Vladimir Plahotniuc când, după absolvirea facultăţii, a venit să lucreze la compania Petrom Moldova.

În afară de procurori, fostul deputat i-a mai învinuit şi pe jurnalişti că l-au făcut membru al unui grup criminal organizat şi chiar „principalul criminal”, în realitate fiind vorba de un dosar fabricat. „Eu am muncit toată viaţa, de la 16 ani muncesc, căci părinţii mei sunt oameni simpli. Ei mi-au pus sechestru pe bunurile mele, ale părinţilor, apartamentul moştenit de soţie. Eu nu am nimic în afara ţări, au făcut comisie rogatorie şi au verificat. Voi lupta din răsputeri să mi se întoarcă ce mi-au luat, ca să-mi pot întreţine familia şi copiii, părinţii bătrâni, a adăugat inculpatul.

Potrivit lui Andronachi, singura tangenţă pe care a avut-o cu fosta Bancă de economii este că a dat în chirie un imobil băncii, pe care l-a cumpărat dintr-un credit obţinut de la o altă bancă, iar peste o lună banca a falimentat.