Social Bucureștenii ar putea scăpa de marele coșmar. Ce proiect au primarul și MAI







Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut marți o întâlnire de lucru cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și cu secretarul de stat Bogdan Despescu, pentru a discuta măsuri privind fluidizarea traficului în București. „Astăzi am avut o întâlnire de lucru pentru a discuta despre măsurile privind fluidizarea traficului în București”, a scris edilul.

El a precizat că, în perioada următoare, în colaborare cu MAI și Poliția Română, va fi definitivat un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătățiri vizibile pentru locuitori.

Problema traficului în București nu este una nouă. Capitala se află de ani buni în topurile internaționale ale celor mai aglomerate orașe, alături de metropole precum Istanbul, Roma sau Mexico City. Potrivit unor analize recente, un șofer din București pierde, în medie, peste 100 de ore pe an blocat în trafic.

Această situație afectează nu doar confortul cetățenilor, ci și economia locală, productivitatea și chiar calitatea aerului. În condițiile în care Bucureștiul găzduiește peste două milioane de locuitori și atrage zilnic sute de mii de navetiști, presiunea asupra infrastructurii rutiere rămâne uriașă.

Stelian Bujduveanu a subliniat că discuțiile cu ministrul Cătălin Predoiu și cu Bogdan Despescu au vizat atât rezultatele acțiunilor aplicate până acum, cât și pașii următori.

„În perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătățiri vizibile pentru bucureșteni”, a explicat primarul interimar.

Analiza a inclus evaluarea campaniilor de control din trafic, a modului în care au fost gestionate intersecțiile mari și a impactului restricțiilor aplicate în anumite zone. Colaborarea dintre administrația locală și instituțiile naționale este considerată esențială pentru a putea implementa soluții viabile.

Orașul are câteva puncte nevralgice care provoacă întârzieri zilnice: intersecțiile din zona Unirii, pasajul Obor, Piața Victoriei, Șoseaua Colentina sau intrările dinspre autostrăzi. Lipsa unor rute alternative și dezvoltarea urbană necontrolată au amplificat criza de mobilitate.

În plus, București suferă și din cauza infrastructurii incomplete. De exemplu, centura orașului nu este încă finalizată la standard de autostradă, iar legăturile dintre cartiere și zonele periferice sunt insuficient dezvoltate. Toate aceste probleme fac ca traficul să fie o temă constantă în campaniile electorale și în discuțiile publice.

„Deşi ştim că provocările sunt încă numeroase, este esenţial să continuăm pe baza acestei colaborări strânse şi a unui front comun pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante probleme ale Capitalei. Mulţumesc Ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, MAI şi Poliţiei Române pentru implicarea constantă şi parteneriatul solid”, a conchis Bujduveanu.