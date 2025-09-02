Social Metroul din București se extinde. Două noi stații pe magistrala Berceni Pipera







Magistrala 2 de metrou, care leagă Berceni de Pipera, va fi extinsă cu două noi stații în partea de nord a Capitalei, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. „Am semnat astăzi, alături de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 și Mariana Miclăuș, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani”, a scris acesta, într-o postare.

Ministrul Transporturilor a anunțat că a semnat, alături de edilul Sectorului 2 și director general Metrorex, protocolul pentru extinderea Magistralei 2 pe tronsonul Pipera–Petricani.

Potrivit acestuia, proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 kilometri de cale dublă și construcția a două noi stații.

Investiția face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și ar putea fi finanțată din fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027. Valoarea proiectului este estimată la 120 de milioane de euro, fără TVA.

Proiectul are ca obiective reducerea timpilor de deplasare, fluidizarea traficului și diminuarea poluării, cu impact direct asupra calității vieții. Totodată, urmărește să facă transportul public mai atractiv și să sprijine dezvoltarea economică locală.

„Extinderea Magistralei 2 răspunde nevoilor zonei Pipera, un pol major de dezvoltare urbană și economică. Este un pas concret spre un transport public modern, sigur și sustenabil, care va crește calitatea vieții bucureștenilor”, a mai spus ministrul.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că lungimea Magistralei 2 de metrou, în prezent de 20,38 kilometri de cale dublă, va ajunge la 21,98 kilometri după finalizarea extinderii.

Primăria Sectorului 2 urmează să parcurgă mai mulți pași pentru avansarea proiectului:

achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică necesare întocmirii documentației tehnico-economice;

finanțarea Studiului de Fezabilitate din surse proprii și fonduri nerambursabile;

predarea documentației tehnico-economice pentru constituirea obiectivului de investiții.

„După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vom organiza licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a magistralei M2”, a mai anunțat primarul sectorului 2.