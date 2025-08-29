Justitie Jean Paul Tucan, trimis în judecată de Parchetul European pentru deturnare de fonduri europene







Jean Paul Tucan, patronul companiei J.T. Grup Oil SA, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) în data de 12 august 2025. Acesta este acuzat că ar fi schimbat destinația unor fonduri europene care fuseseră alocate pentru construirea unui port turistic de agrement pe malul Lacului Siutghiol, potrivit informațiilor G4Media.

În același dosar figurează ca inculpată și societatea J.T. Grup Oil SA, care a înregistrat o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în anul 2024. Alături de firmă, în fața instanței va apărea și administratorul acesteia, Andreea Elena Dublea. Procurorii europeni investighează modul în care au fost utilizate fondurile alocate.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2019–2023, inculpații ar fi utilizat ilegal suma de 4,04 milioane de lei provenită din fonduri nerambursabile. Banii ar fi fost direcționați către construcția unei clădiri cu destinație rezidențială, precum și către activități care nu aveau legătură cu obiectivul portuar prevăzut în proiect.

În acest dosar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă, solicitând recuperarea sumei utilizate necorespunzător, la care se adaugă dobânzi în valoare de 1,95 milioane de lei.

„Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”, a explicat Jean Paul Tucan.

Omul de afaceri este cercetat penal în dosarul DNA cunoscut sub numele „Mită în Portul Constanţa”, în care este acuzat că ar fi oferit foloase necuvenite pentru obţinerea unor autorizaţii de acostare. În acest caz, procurorii au dispus măsura controlului judiciar la începutul acestui an.

Tucan este implicat în mai multe domenii de activitate, precum agrementul, sectorul imobiliar şi industria de panificaţie. Totodată, deţine o participaţie majoritară, de aproximativ 70%, în cadrul companiei J.T. Grup Oil SA, listată la Bursa de Valori Bucureşti.

În luna iulie, Jean Paul Tucan a vândut un pachet de 2,25 milioane de acţiuni, obţinând o sumă de aproape 14 milioane de lei. Valoarea de piaţă a societăţii este estimată la 143,2 milioane de lei, potrivit datelor financiare disponibile.

Pentru anul 2024, J.T. Grup Oil a raportat venituri de aproximativ 230 de milioane de lei. Compania a finalizat recent prima etapă a proiectului JT Terminal, un terminal privat pentru produse petroliere în Portul Constanţa – unic în România. Investiţia în această infrastructură s-a ridicat la 25 de milioane de euro. Mai multe detalii despre acest dosar puteți citi pe site-ul g4media.ro.