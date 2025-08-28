Procurorii CAB solicită CSM să le apere pensiile speciale

Justitie

Proiectul privind reducerea privilegiilor magistraţilor a stârnit reacţii puternice din partea Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, care solicită Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ. Decizia survine în contextul încercărilor guvernului de a rezolva problema pensiilor nesimțite din justiție.

Proiectul privind reducerea privilegiilor magistraţilor, contestat de procurori

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au decis, joi, să solicite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) emiterea unui aviz negativ cu privire la proiectul de lege care modifică statutul judecătorilor și procurorilor.

Majoritatea procurorilor prezenți la Adunarea Generală au cerut CSM să analizeze oportunitatea sesizării Curții Constituționale pentru constatarea existenței unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea judecătorească și Guvern, respectiv între autoritatea judecătorească și Parlament.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a decis suspendarea activității

Adunarea Generală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a hotărât, cu unanimitate de voturi, suspendarea activității de urmărire penală și de supraveghere a acesteia, cu excepția situațiilor urgente care implică dispunerea măsurilor preventive privative de libertate. Totodată, s-a decis suspendarea activității de primire a publicului la registratură și în audiență, până la retragerea proiectului de lege.

Procurorii susțin că proiectele legislative repetate, care vizează modificarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în special în privinţa vârstei de pensionare și a pensiilor de serviciu, ar submina încrederea publică în autoritatea judecătorească, însă fără a da niciun argument în acest sens.

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti solicită aviz negativ și sesizarea CCR

Toate cele 16 curți de apel din România au adoptat măsuri similare, ca formă de protest față de modificarea statutului magistraților prin eliminarea pensionarii înainte de 50 de ani și reducerea sumelor obscene primite de aceștia. Ultima versiune a proiectului prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum propusese inițial coaliția de guvernare, potrivit surselor guvernamentale citate de Profit.ro.

Prin comunicatul oficial, reprezentanții Parchetului au reiterat solicitarea adresată CSM pentru emiterea unui aviz negativ și recomandarea sesizării Curții Constituționale privind existența unui conflict juridic de natură constituțională.

