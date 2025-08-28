Justitie Bolojan joacă la „totul sau nimic” cu reducerea privilegiilor magistraților







Ilie Bolojan avertizează că, în eventualitatea în care Curtea Constituțională va respinge inițiativa de reducere a privilegiilor extrem de mari ale magistraților, „e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Potrivit premierului, problema pensiilor speciale nu se limitează doar la sectorul Justiției. El a subliniat că există și alte domenii în care se înregistrează „pensionări rapide şi dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu”.

Ilie Bolojan a explicat care este strategia Guvernului în contextul eventualei respingeri, de către Curtea Constituțională, a modificărilor legislative privind pensiile și vârsta de pensionare pentru judecători și procurori.

Potrivit acestuia, autoritățile pregătesc un pachet legislativ care să țină cont de toate hotărârile anterioare ale Curții Constituționale în materie de pensii speciale. Scopul este ca noile măsuri să fie aplicabile pensiilor care urmează să intre în plată, nu celor deja acordate.

El a adăugat că, în cazul în care Curtea va respinge pachetul legislativ, Guvernul riscă să-și piardă credibilitatea în fața cetățenilor și să nu mai poată aborda alte inechități din sistem.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a subliniat Bolojan.

Șeful Guvernului a atras atenția asupra faptului că problemele legate de pensiile speciale nu se regăsesc exclusiv în rândul magistraților, ci afectează mai multe domenii din sectorul public. El a evidențiat că există diferențe semnificative între anumite categorii profesionale și restul populației în ceea ce privește vârsta de pensionare și raportul dintre pensie și salariu.

Potrivit premierului, asemenea dezechilibre apar nu doar în justiție, ci și la Ministerul Afacerilor Interne sau în structurile de informații, unde actualele reglementări permit pensionarea timpurie și generează un impact semnificativ asupra bugetului.

În acest context, oficialul a subliniat că măsurile de corectare aplicate în sistemul judiciar ar trebui extinse și în celelalte domenii cu regimuri speciale de pensii

„Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistemul de justiție, sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a punctat premierul.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm cu privire la responsabilitatea actualului Guvern în adoptarea măsurilor propuse, subliniind că, în lipsa unor reforme asumate, Executivul ar trebui să cedeze locul altui cabinet.

Premierul a mai subliniat că pachetele legislative propuse sunt esențiale pentru menținerea unui minim echilibru social, într-un context economic care necesită implicarea tuturor cetățenilor.