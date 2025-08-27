Politica Pachetul 2 aduce schimbări majore. Bolojan accelerează măsurile de reducere a cheltuielilor excesive







Guvernul Bolojan promovează Pachetul 2 de măsuri fiscale printr-o procedură accelerată. Proiectul urmează să fie adoptat în zilele următoare, iar în mai multe orașe din țară bugetarii au organizat proteste contra reducerilor de privilegii.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit un calendar accelerat pentru adoptarea Pachetului 2. Vineri este programată o ședință specială, după obținerea avizelor necesare de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și alte instituții consultative.

Luni, după-amiază, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe întregul pachet legislativ. În absența unei moțiuni de cenzură, proiectul va fi considerat adoptat. Printre măsurile incluse se numără stabilirea unor noi praguri pentru capitalul social al firmelor: 500 de lei pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei, 5.000 de lei pentru firmele cu venituri de până la 7 milioane de lei și 90.000 de lei pentru cele care depășesc acest nivel.

Guvernul intenționează să mențină mecanismul de eșalonare simplificată a datoriilor fiscale, introdus în perioada pandemiei, însă cu reguli mai stricte. Plafoanele propuse sunt de 500–100.000 de lei pentru persoane fizice și 5.000–400.000 de lei pentru firme, acestea din urmă fiind obligate să aibă o vechime de minimum 12 luni pentru a putea accesa facilitatea.

Pentru profesiile liberale este prevăzută reducerea de la 90 la 72 a numărului de salarii minime utilizate ca bază de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS). Proiectul introduce o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, măsură care ar urma să afecteze în special comenzile de pe platforme precum Temu sau Shein.

Adoptarea Pachetului 2 a fost urmată de proteste ale bugetarilor în mai multe orașe din țară. La Ploiești, peste 150 de persoane s-au adunat în fața Prefecturii Prahova, printre participanți aflându-se polițiști, profesori și angajați din sectorul energetic.

La Constanța, aproximativ 300 de bugetari au mărșăluit în fața Prefecturii, acțiunea fiind susținută de organizații sindicale precum Sanitas, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și CNSLR Frăția.

Bugetarii, ajunși oricum cu salariile mult peste nivelul din mediul privat, vor în continuare salarii și mai mari și tot felul de sporuri și privilegii. Iar profesorii și viitorii beneficiari de pensii speciale colosale, la sub 50 de ani, din justiție, sunt în fruntea bugetarilor care refuză să-și facă slujba pentru care sunt plătiți din taxele adunate de la românii de rând.