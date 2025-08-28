Economie Bolojan: Interdicția cumulului pensie–salariu nu e abandonată, ci amânată. Excepții pentru școli și spitale







Premierul Ilie Bolojan a precizat, la Antena 3 CNN, că interdicția de a cumula pensia cu salariul nu a fost retrasă, ci amânată până la mijlocul lui septembrie.

Motivul: calibrarea măsurii astfel încât să nu blocheze domenii unde posturile sunt acoperite masiv de personal pensionar. „Dacă se impune o reducere, e normal să plece cel care are două surse de venit”, a punctat mesajul premierului. Dar a admis că există zone în care o aplicare imediată ar produce sincope. Așa că se vor face liste cu excepții

În școli, mai ales în „urbanul mic”, lipsesc profesori de specialitate — a dat exemplul catedrelor de fizică —, iar în multe locuri predau pensionari. În spitalele mici, medicii de specialitate retrași legal din activitate acoperă încă linii esențiale. De aceea, Guvernul vrea „o săptămână–două” pentru a identifica aceste vulnerabilități și a stabili excepții temporare sau proceduri de opțiune (muncă la stat cu pensia suspendată, ori invers). Astfel încât „când vrei să faci un bine sau un lucru de echitate, să nu creezi probleme în alte sisteme”.

Executivul lucrează în paralel la componenta de constituționalitate, după jurisprudența CCR. Premierul a spus că soluția va fi livrată în septembrie: fie în „Pachetul 2”, fie prin ordonanță separată, pentru a evita întârzieri și contestări. Obiectivul declarat nu este „popularitatea”, ci echitatea, a subliniat el.

Bolojan a mai arătat că actuala etapă de reforme vizează prioritar administrația locală, dar de săptămâna viitoare vor fi anunțate și fuziuni între instituții centrale, pentru a susține economia la cheltuieli. „Nu putem cere doar primăriilor să strângă cureaua”, a spus premierul. Insistând că toate nivelurile administrației trebuie să contribuie „acolo unde nu se justifică o cheltuială”.

În esență, mesajul Guvernului este dublu: măsura rămâne pe masă, dar va fi „reparată” tehnic și juridic înainte de aplicare. Concomitent, urmează reorganizări la nivel central pentru a credibiliza efortul de eficientizare, notează Antena 3.

Pentru angajații din domeniile sensibile, luna septembrie ar trebui să aducă reguli clare privind excepțiile și procedura de opțiune. Astfel încât școlile și spitalele să nu intre în criză de personal chiar în prag de an școlar și în plin deficit de specialiști.