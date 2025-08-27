Politica „Greii” Europei la Chişinău, de Ziua Independenţei. Mesaj ferm înainte de parlamentare







Republica Moldova. Preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei, şi premierul Poloniei au venit de Ziua Independenţei la Chişinău pentru a transmite un mesaj de susţinere a ţării în procesul de aderare la UE.

„Republica Moldova este așteptată în Uniunea Europeană”, este mesajul ferm transmis de Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, la Chișinău, cu o lună înainte de alegerile parlamentare.

Integrarea Europeană a Republicii Moldova a fost principalul subiect al declaraţiilor celor trei oficiali veniţi de Ziua Independenţii la Chişinău.

„Ușile Uniunii Europene sunt deschise pentru voi. Sunteți bineveniți în această Uniune. Republica Moldova nu este doar geografic, dar și istoric, parte a familiei europene. Noi vă susținem consolidarea suveranității și libertății. Suntem umăr la umăr și sprijinim toți o Moldovă liberă și europeană”, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei conferinţe de presă.

Emmanuel Macron a spulberat teoriile lansate de propaganda rusă privind pericolul că Republica Moldova îşui va pierde suveranitatea în cazul aderării la Uniunea Europeană. „UE nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecărui stat. Ea nu este Uniunea Sovietică, ci o comunitate a păcii, prosperității și valorilor democratice”, a declarat preşedintele francez.

Premierul polonez Donald Tusk s-a pronunţat pentru independenţa şi securitatea Republicii Moldova. „Nu există o Uniune Europeană sigură, nu există o Polonie sigură, nu va fi nici o Franță sau Germanie sigură fără o Moldovă independentă și sigură”, a spus Donald Tusk.

Premierul polonez i-a îndemnat pe moldoveni să aibă răbdare în procesul de aderare la UE. „Cu răbdarea treci şi marea”, a spus în limba română Donald Tusk.

Preşedinta Maia Sandu, care a deschis conferinţa de presă, a apreciat mesajul de susţinere din celor trei înalţi oficiali din UE.

„Prezența voastră aici, liderii a trei țări foarte respectate de moldoveni, pentru a sărbători ziua de naștere a Republicii Moldova, ziua noastră națională, este pentru noi semnul clar al respectului și prețuirii voastre față de moldoveni și Moldova.

Simțim în ultimii ani, iar azi și mai puternic, că suntem o familie. Iar într-o familie, bucuriile se împărtășesc și greutățile se duc împreună. Pentru această solidaritate vă mulțumim tare mult.

Prietenii noștri sunt aici, lângă noi, pentru a spune clar că Moldova contează. Iar aderarea la Uniunea Europeană nu e un vis îndepărtat, ci un proiect la care lucrăm. Alternativa la Europa nu există. Iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova rămâne blocată în trecut”, a declarat Maia Sandu.

Republica Moldova sărbătoreşte, pe 27 august, Ziua Independenţii. Cu această ocazie, felicitările din partea liderilor occidentali au curs gârlă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate. „Astăzi, celebrăm democrația Moldovei, spiritul său de neînfrânt și dragostea pentru libertate. Rămânem alături de voi pe drumul către viitorul european comun”.

Șefa diplomației estoniene, Kaja Kallas, a afirmat că pulsul Europei bate împreună cu Republica Moldova.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a urat: „La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! Pentru un viitor european comun al prosperității, progresului și perseverenței”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis la rândul său că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că Uniunea Europeană „va continua să fie alături de Republica Moldova” în parcursul său european.

Statele Unite au transmis, de asemenea, felicitări Republicii Moldova. „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței. De când Moldova şi-a dobândit suveranitatea, ţările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democraţia şi un viitor sigur şi prosper”, a declarat Marco Rubio, pe site-ul Departamentului de Stat.

Autorităţile de la Moscova nu au felicitat Republica Moldova cu Ziua Independenţei. Singurul mesaj de felicitare din partea ruşilor a fost de la Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău.

„Statalitatea Moldovei are o istorie de secole. În pofida etapelor dificile din trecut, poporul moldovenesc a reușit să-și păstreze identitatea, limba, tradițiile și cultura. Și astăzi rămâne fidel rădăcinilor și originilor sale. Tinde, bazându-se pe înțelepciunea strămoșilor, să construiască un viitor demn pe pământul natal – într-o Moldovă independentă și suverană.

Soarta Republicii Moldova nu este indiferentă pentru Rusia. Dorim sincer cetățenilor săi pace, armonie, prosperitate și bunăstare”, se arată în mesaj.