Politica Oficialii internaționali felicită Republica Moldova: „Independența înseamnă puterea de a decide pentru voi”







Republica Moldova. Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței Republicii Moldova, un val de felicitări a venit din partea liderilor internaționali. Oficialii au evidențiat sprijinul pentru suveranitatea națională, parcursul european al țării și consolidarea parteneriatelor bilaterale.

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, a subliniat dificultățile prin care a trecut țara în cei 34 de ani de independență. Oficialul s-a referit la presiunile externe menite să o dezbine, dar a remarcat că Republica Moldova a demonstrat de fiecare dată că este puternică.

„Republica Moldova a ales independența nu doar ca un act juridic, ci și ca un angajament moral față de demnitate, suveranitate și autodeterminare. Independența înseamnă să aveți puterea de a decide pentru voi. Această putere rămâne la fel de importantă și astăzi, ca acum 34 de ani”, a transmis Jānis Mažeiks, în limba română.

Diplomatul a mai amintit că anul acesta cetățenii Republicii Moldova vor face o altă alegere importantă, prin votul pentru noul Parlament, care va decide direcția țării pentru următorii ani sau chiar decenii.

„Viitorul R. Moldova trebuie să fie hotărât de cetățeni în mod liber și transparent. Uniunea Europeană este mândră să fie alături de Moldova și să sprijine parcursul democratic și european”, a mai spus ambasadorul UE.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate.

„Astăzi, celebrăm democrația Moldovei, spiritul său de neînfrânt și dragostea pentru libertate. Rămânem alături de voi pe drumul către viitorul european comun”.

Șefa diplomației estoniene, Kaja Kallas, a afirmat că pulsul Europei bate împreună cu Republica Moldova.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a urat: „La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! Pentru un viitor european comun al prosperității, progresului și perseverenței”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis la rândul său că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că Uniunea Europeană „va continua să fie alături de Republica Moldova” în parcursul său european.

Statele Unite au transmis, de asemenea, felicitări Republicii Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice și al interferențelor externe. Secretarul de stat Marco Rubio și noul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susținere, cel din urmă adresându-se în limba română.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței. De când Moldova şi-a dobândit suveranitatea, ţările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democraţia şi un viitor sigur şi prosper”, a declarat Marco Rubio, pe site-ul Departamentului de Stat.

Rubio a mai precizat că Statele Unite apreciază parteneriatul puternic cu Republica Moldova. Oficialul a reiterat angajamentul SUA de a colabora pentru „dialog deschis, creștere economică și susținerea suveranității naționale”.

Oficialul american a mai menționat că Statele Unite și Republica Moldova împărtășesc un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper.

„În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean și așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori”, a menționat Rubio.

Nick Pietrowicz, numit la începutul lunii august, a transmis un mesaj video în limba română, postat pe rețelele sociale.

„Aș dori să felicit toți cetățenii Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 34 de ani de la proclamarea independenței. Este o zi în care celebrăm curajul, spiritul și tradițiile unice care fac țara atât de specială. SUA sunt mândre să vă fie alături în timp ce continuați să construiți un viitor democratic, prosper și sigur”.

Diplomatul a adăugat: „Nu este prima dată când celebrez acest eveniment important în țara dvs. frumoasă. Am avut norocul să activez în Moldova în trecut și sunt foarte onorat să revin aici”.