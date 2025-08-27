Politica Se împuținează bugetarii, în sfârșit. Listele au fost deja făcute







Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că aproape 6.000 dintre bugetarii din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor vor fi eliminați, în cadrul unui pachet de măsuri fiscal-bugetare care vizează reorganizarea administrației publice. „Decizia vizează consilierii primarilor, viceprimarilor, miniștrilor și secretarilor de stat, în contextul în care unele primării au ocupat la maximum schemele de personal”, a spus Cseke Attila.

Potrivit ministrului Dezvoltării, reducerea va fi una masivă, de 57% la nivelul posturilor din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor. „De la 10.700 de posturi în cabinetele aleșilor locali și demnitarilor, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi”, a detaliat Cseke Attila.

La cabinetele aleșilor locali, majoritatea posturilor vizate sunt cele de consilieri. Până acum, consilierii existau și la viceprimarii din localități cu până la 10.000 de locuitori. În aceste primării, unde erau doi consilieri, va rămâne doar unul, iar la viceprimari postul de consilier va fi desființat.

La nivelul demnitarilor, miniștrii care astăzi au patru consilieri vor rămâne cu trei, inclusiv Cseke Attila. La premier, numărul consilierilor scade de la opt la cinci, iar la viceprim-miniștri se aplică aceleași reduceri.

Ministrul a precizat că reduceri vor fi aplicate și în cadrul Poliției Locale, unde aproximativ 4.000 de posturi vor fi desființate. În total, conform datelor oferite de Cseke Attila, vor fi eliminate 40.000 de posturi în administrația locală: 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 în cabinetele aleșilor și demnitarilor și 4.000 la Poliția Locală. În prezent, administrația locală numără 148.000 de posturi, ceea ce face ca reducerea să fie substanțială.

În ceea ce privește administrațiile locale, ministrul a explicat că acolo unde schema de personal a fost ocupată la maximum, vor fi necesare disponibilizări.

Multe primării vor trebui să desființeze posturile vacante pentru că organigrama nu este plină. Unde organigrama este plină și autoritatea locală a considerat că are nevoie de toate posturile, o reducere de 20-25% înseamnă reorganizarea instituției și despărțirea de o parte din personalul bugetar, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a precizat că această reducere poate fi benefică pentru autoritățile locale, eliberând bugetul alocat personalului care nu este strict necesar.

Cseke Attila a recomandat șefilor din administrațiile locale ca reorganizările să fie făcute „pe bune”, păstrându-se în funcții doar cei mai competenți angajați: „Se poate performa politic și administrativ cu oameni buni lângă tine. În opinia ministrului, cei care vor rămâne fără locuri de muncă nu vor avea dificultăți în a găsi un nou job, atâta timp cât sunt competenți și performanți”.