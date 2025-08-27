Economie Pachetul cu reduceri de privilegii pentru bugetari, încă blocat de partide. Noi negocieri la Guvern







Reprezentanții partidelor de coaliție se reunesc din nou la Guvern pentru a discuta forma finală a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. Vicepremierul Ionuț Moșteanu a declarat că pachetul ar putea fi adoptat de Guvern săptămâna aceasta, urmând ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea în Parlament, cel mai târziu până marți săptămâna viitoare.

Liderii coaliției au convenit că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene se vor face în funcție de numărul de locuitori, conform datelor Institutului Național de Statistică, și nu după ultimul recensământ. Vicepremierul Tanczos Barna anunțase anterior că prin aceste măsuri vor fi desființate aproximativ 40.000 de posturi, ceea ce reprezintă o reducere de circa 20% din totalul actual.

Deși magistrații au început protestele față de proiectul care le modifică pensiile, subiectul nu a fost abordat în ultima ședință a coaliției. Modificările se vor aplica conform proiectului pus în dezbatere publică, dar cu măsuri tranzitorii de 10 ani, adică începând din 2036. În plus, s-a decis plafonarea pensiilor magistraților la 75% din ultimul venit net încasat, cu o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Coaliția a stabilit și modificări în structurile de conducere ale consiliilor de administrație (CA). Consiliile care au acum 7 membri vor fi reduse la 5, iar cele care au 5 membri vor avea 3. Actualele mandate nu vor fi modificate, decizia urmând să se aplice de la următoarele mandate. Totodată, s-a convenit reducerea indemnizațiilor membrilor CA, conform deciziilor agreate de coaliție. Un alt capitol discutat a fost cel pe Sănătate. Medicii de familie, dar și cei din spitale, vor fi plătiți în funcție de numărul de pacienți, de numărul de consultări, nu de cifra pe care o au înscrisă în sistem.