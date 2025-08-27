Economie

Pachetul cu reduceri de privilegii pentru bugetari, încă blocat de partide. Noi negocieri la Guvern

Pachetul cu reduceri de privilegii pentru bugetari, încă blocat de partide. Noi negocieri la GuvernSursa foto: gov.ro
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Reprezentanții partidelor de coaliție se reunesc din nou la Guvern pentru a discuta forma finală a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. Vicepremierul Ionuț Moșteanu a declarat că pachetul ar putea fi adoptat de Guvern săptămâna aceasta, urmând ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea în Parlament, cel mai târziu până marți săptămâna viitoare.

Reduceri de personal în administrația publică locală

Liderii coaliției au convenit că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene se vor face în funcție de numărul de locuitori, conform datelor Institutului Național de Statistică, și nu după ultimul recensământ. Vicepremierul Tanczos Barna anunțase anterior că prin aceste măsuri vor fi desființate aproximativ 40.000 de posturi, ceea ce reprezintă o reducere de circa 20% din totalul actual.

Pensii și măsuri tranzitorii pentru magistrați

Magistrați

Sursa foto: Arhiva EVZ

Deși magistrații au început protestele  față de proiectul care le modifică pensiile, subiectul nu a fost abordat în ultima ședință a coaliției. Modificările se vor aplica conform proiectului pus în dezbatere publică, dar cu măsuri tranzitorii de 10 ani, adică începând din 2036. În plus, s-a decis plafonarea pensiilor magistraților la 75% din ultimul venit net încasat, cu o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Guvernanța corporativă și reducerea indemnizațiilor

Coaliția a stabilit și modificări în structurile de conducere ale consiliilor de administrație (CA). Consiliile care au acum 7 membri vor fi reduse la 5, iar cele care au 5 membri vor avea 3. Actualele mandate nu vor fi modificate, decizia urmând să se aplice de la următoarele mandate. Totodată, s-a convenit reducerea indemnizațiilor membrilor CA, conform deciziilor agreate de coaliție.  Un alt capitol discutat a fost cel pe Sănătate. Medicii de familie, dar și cei din spitale, vor fi plătiți în funcție de numărul de pacienți, de numărul de consultări, nu de cifra pe care o au înscrisă în sistem.

Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții anti-Trump
EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții anti-Trump

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Nicușor Dan a pus ochii pe Servicii. Contrapunct la 12:00
11:55 - Republica Moldova marchează 34 de ani de independență
11:44 - Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
11:38 - Prețul carburanților, 27 august. Cele mai mici tarife raportate la stațiile de alimentare
11:25 - EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții ...
11:16 - Rheinmetall va investi în două fabrici de armament din Bulgaria

Proiecte speciale