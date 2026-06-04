UDMR va decide săptămâna viitoare dacă va susține sau nu Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Liderul deputaților formațiunii, Csoma Botond, a declarat joi că hotărârea va fi luată după o întâlnire cu șeful desemnat al Executivului, în cadrul căreia acesta va prezenta programul și obiectivele viitorului cabinet.

Parlamentarii UDMR nu au luat încă o decizie în privința votului pentru viitorul Guvern și vor analiza situația după discuțiile cu premierul desemnat, Eugen Tomac.

„Ne-a comunicat în aceste zile domnul Nicușor Dan că va face această desemnare. Noi credem că nu este cea mai bună variantă să avem un guvern tehnocrat condus de un politician. Noi am fi vrut, desigur, am spus-o de mai multe ori, am fi vrut refacerea fostei coaliții. Acest lucru nu s-a putut și s-a ajuns la această variantă - cu un guvern tehnocrat și domnul Tomac, un politician al cărui partid n-a intrat în Parlament. Este totuși bizar”, a declarat Csoma Botond pentru Agerpres.

Potrivit liderului deputaților UDMR, formațiunea va analiza în perioada următoare propunerile și direcțiile de acțiune ale viitorului Executiv înainte de a lua o hotărâre privind votul din Parlament.

Csoma Botond a afirmat că subiectul va fi discutat în cadrul unei ședințe a conducerii partidului, însă fără adoptarea unei poziții finale.

„Mâine (vineri n.r.) vom avea o ședință a Consiliului permanent, unde vom discuta aceste aspecte, dar nu vom lua încă o decizie cu privire la sprijinirea Guvernului, la votarea Guvernului. Această decizie va fi luată numai săptămâna viitoare, după ce ne vom întâlni cu domnul Tomac și va veni să ne prezinte totuși ce planuri are cu acest guvern, ce dorește să facă acest guvern. După aceea vom lua o decizie. Dar în acest moment, încă, nu este clar dacă putem sau nu putem sprijini un astfel de guvern”, a spus liderul deputaților UDMR.

Până în prezent, PSD și USR au transmis că sunt deschise discuțiilor cu premierul desemnat Eugen Tomac în vederea formării noului Executiv.

Conform Constituției, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să solicite Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului în termen de 10 zile de la desemnare.

Programul de guvernare și componența Executivului vor fi dezbătute în ședință comună de Camera Deputaților și Senat. Pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.