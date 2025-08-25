Social Poliția Locală, sancționată pentru abuz asupra unui șofer. Ce s-a întâmplat







Poliția Locală a fost sancționată după ce un polițist local a filmat cu telefonul personal o urmărire în trafic, pe care apoi a făcut-o publică. Doar că cel vizat s-a plâns celor de la protecția datelor personale.

Autoritatea care se ocupă cu protecția datelor personale a primit o plângere legat de faptul că unei persoane i s-au dezvăluit datele personale din pricina unui polițist local. Acesta din urmă ar fi făcut o filmare în timpul unei urmăriri în trafic. Pe acel video se vedeau numărul mașinii, dar se și auzea vocea celor în cauza.

Cei de la autoritate au constat că “un polițistul local, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu privind constatarea încălcării legislației rutiere, a înregistrat cu telefonul mobil personal și, ulterior, a distribuit înregistrarea video din timpul urmăririi autovehiculului, pe un grup de whatsapp constituit la nivelul direcției de poliție locală.

Totodată, această înregistrare a fost postată în cadrul unui articol din presa online”. Drept urmare, în urma plângerii, autoritatea a constatat că unitatea de poliție locală, nu a respectat prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR. Asta pentru că nu s-a asigurat că doar persoanele autorizate au acces la datele personale prelucrate. Faptul că acest lucru nu a fost făcut, datele personale- imagine, voce și număr de înmatriculare mașină, au ajuns să fie distribuite pe un grup de WhatsApp.

Ulterior imaginile au ajuns și în presa online. Drept urmare, autoritatea pentru protecția datelor a sancționat unitatea cu avertisment pentru încălcarea art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acesta prevede sancțiunea pentru neluarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal. De asemenea, cei de la autoritate le-am transmis polițiștilor locali un plan de remediere.

“S-a dispus asigurarea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale. Prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv sub aspectul instruirii frecvente a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului. Astfel încât prelucrarea datelor persoanelor vizate să fie efectuată cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor personale”.