Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români







Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a venit cu noi detalii privind documentele de identitate aflate în prezent în circulație, ca urmare a informațiilor eronate apărute în spațiul public.

În prezent, cetățenii români pot opta pentru cartea electronică de identitate (CEI) sau pentru cartea de identitate simplă (CIS). „Cartea de identitate model 1997 se eliberează doar în situații speciale, precum la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate sau pentru persoanele aflate în condiții speciale, cum sunt cei lipsiți de libertate sau internate în unități sanitare.

Cartea electronică de identitate este documentul modern al cetățeanului român. Ea este emisă pe suport de policarbonat și are un cip electronic securizat, care stochează datele de identificare în condiții de maximă siguranță. CEI oferă protecție ridicată împotriva falsificării, permite accesul rapid la servicii publice electronice și are valoare de document de călătorie în statele membre UE, fiind conformă celor mai exigente standarde europene de securitate”, arată DGEP, într-un comunicat de presă.

Potrivit DGEP, cipul integrat este protejat prin două coduri PIN distincte, ceea ce împiedică accesarea datelor personale fără consimțământul titularului.

Cartea de identitate simplă (CIS), a mai explicat DGEP, rămâne un document de identificare valabil pe teritoriul național, dar nu poate fi folosit pentru accesarea serviciilor electronice și nu are valoare de document de călătorie. Aceasta are același format ca CEI (ID1, dimensiune card bancar) și include elemente de securitate mai ridicate comparativ cu vechea carte de identitate din 1997.

Cartea de identitate model 1997 este realizată pe suport de hârtie tip teslin, cu elemente de securitate învechite și ușor de falsificat. Ea nu mai respectă standardele naționale și europene de siguranță. Buletinele pe acest format nu se mai eliberează din luna aprilie 2025.

Noile cărți de identitate pot fi folosite și în afara granițelor României, în timp ce cărțil de identitate simple sunt valabile doar pe teritoriul național.

Toate cărțile emise pe vechiul format vor expira în august 2031, inclusiv cele cu termen de valabilitate mai mare. Potrivit Regulamentului (UE) nr.2019/1157, cărțile care nu respectă cerințele articolului 3 încetează să fie valabile la data expirării sau la 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi.

DGEP a mai precizat că datele personale stocate pe CEI nu pot fi accesate fără consimțământul titularului, fiind necesară introducerea codurilor PIN securizate: „Persoanele care nu doresc eliberarea CEI pot solicita CIS, care oferă un nivel ridicat de securitate comparativ cu vechea carte de identitate, din 1997”.