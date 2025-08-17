Social Cartea de identitate electronică, o povară la ghișeu. Românii tot au probleme







Tot mai mulți români sunt puși în dificultate în relația cu instituțiile, din cauza cărții electronice de identitate electronice (CEI). Majoritatea instituțiilor din România nu au cititoare pentru noile documente de identitate și solicită vechiul buletin. Direcția Generală de Evidență a Persoanei (DGEP) spune că este instituțiile sunt obligate prin lege să aibă astfel de cititoare. Corect! Însă legea (Ordonanța 69/2022) nu prevede și sancțiuni.

Crește numărul românilor care reclamă probleme în utlizarea CEI în relația cu instituții publice și private, mai ales bănci. Ei ajung tot la ghișee, unde sunt puși în alte situații imposibile: li se cere buletinul în format vechi.

DGEP - care a sesizat numărul mare de reclamații - spune că instituțiile sunt obligate prin lege să se adapteze la noile realități tehnologice.

”Subliniem faptul că obligația adaptării la noile realități tehnologice revine, în primul rând, instituțiilor publice și entităților private și, în subsidiar, cetățenilor. (...) Considerăm că este esențial ca toate instituțiile să manifeste deschidere și responsabilitate și să-și adapteze infrastructura și procedurile de lucru în raport de noile instrumente electronice, fără a perpetua anumite cutume sau a transfera obligații proprii asupra cetățenilor”, a transmis DGEP, citat de Capital.

Ordonanța nr. 69/2002 obligă autoritățile să își cumpere cititoare pentru CEI. Același act normativ nu prevede, însă și sancțiuni pentru neîndeplinirea acestei obligații.

Deși a fost conceput ca un instrument care să ușureze relația cu autoritățile, CEI mai mult încurcă viața românilor.

„Decizia eliminării domiciliului de pe forma tipărită a cărții electronice de identitate a avut în vedere, pe de o parte, argumente circumscrise protecției datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, stabilirea unor proceduri de schimbare a domiciliului la distanță. Această decizie a fost adoptată în continuarea demersurilor de debirocratizare și simplificare administrativă. A avut în vedere dezvoltarea și implementarea unor proceduri, astfel încât să nu mai fie necesară preschimbarea actului de identitate și implicit deplasarea cetățeanului la ghișeu”, mai precizează DGEP.

Peste 370.000 de români au solicitat emiterea unei cărți de identitate electronice. Dar cei care vor buletine digitale sunt nevoiți la alte proceduri, suplimentare, pentru a activa CEI.