Politica Salarii reduse pentru angajații primăriilor care nu încasează impozitele







Guvernul României lucrează la un pachet de măsuri fiscale care va fi adoptat în următoarele săptămâni și care vizează îmbunătățirea colectării impozitelor și taxelor locale de către autoritățile publice locale.

Printre măsurile cele mai dure se numără sancționarea primăriilor care nu își îndeplinesc obligațiile fiscale. Potrivit surselor guvernamentale, primăriile care nu colectează taxele și impozitele în mod corespunzător vor fi penalizate printr-o reducere semnificativă a salariilor angajaților acestora, cu până la 20%.

Premierul Ilie Bolojan a criticat public, în mai multe ocazii, primarii care nu acționează corespunzător în cazurile de neplată a taxelor și impozitelor, oferind ca exemplu situații în care proprietăți de valoare, precum vile sau clădiri importante din localitățile lor, rămân neimpozitate.

Guvernul consideră că o asemenea atitudine din partea autorităților locale afectează grav dezvoltarea comunităților și resursele financiare ale statului.

Pe lângă măsurile de sancționare a primăriilor, Pachetul 2 de măsuri fiscale include și reforme importante în administrația publică centrală. Guvernul a anunțat că va elimina peste 6.000 de posturi din administrația publică centrală, o măsură menită să reducă cheltuielile bugetare și să eficientizeze funcționarea instituțiilor statului.

Restructurarea va viza în special funcțiile de conducere, cu scopul de a raționaliza structura guvernamentală și a reduce birocrația. Aceasta va conduce la o economie semnificativă în bugetul de stat, estimată la aproximativ 193,92 milioane de lei până la sfârșitul anului 2025. Măsurile vor include și desființarea posturilor vacante și comasarea unor servicii în ministere și agenții guvernamentale.

Reducerea numărului de posturi din instituțiile prefecturale cu 20% face parte, de asemenea, din planul Guvernului de a îmbunătăți eficiența administrativă și de a asigura o utilizare mai rațională a resurselor financiare și umane.

Alte măsuri propuse în cadrul Pachetului 2 vizează și administrația locală, unde se va reglementa numărul polițiștilor locali în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei localități. Guvernul propune ca în comune, orașe și municipii să fie asigurat un polițist local pentru fiecare 1.200 de locuitori, iar în județe și în municipiul București un polițist pentru fiecare 6.500 de locuitori.

În localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori, poliția locală va putea fi înființată doar dacă autoritățile locale pot acoperi integral cheltuielile pentru funcționarea acesteia din venituri proprii, iar numărul maxim de polițiști locali va fi de trei. De asemenea, în cadrul aceleași reforme, Guvernul va încuraja trecerea unor funcții publice la regim de jumătate de normă, pentru a optimiza costurile administrative și pentru a permite o utilizare mai eficientă a resurselor umane.

În paralel, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDLPA) va prelua spațiile excedentare de la RA-APPS pentru valorificarea eficientă a patrimoniului public, iar cheltuielile centrelor militare vor fi transferate către Ministerul Apărării, în scopul de a reduce presiunea pe bugetele locale și de a sprijini autoritățile locale în gestionarea resurselor.