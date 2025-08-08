Economie Jocurile de noroc, la mâna primarilor. Tanczos Barna: Pentru a proteja cetăţenii și copiii







Din cuprinsul articolului Cele trei direcții ale reformei administrative. Jocurile de noroc, la mâna primarilor

Competențe extinse pentru autoritățile locale în reglementarea jocurilor de noroc. Primăriile vor putea controla mai strict activitatea firmelor din domeniul jocurilor de noroc, potrivit proiectului de reformă administrativă lansat de Ministerul Dezvoltării și aflat în transparență decizională.

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că autoritățile publice locale vor avea competența de a stabili zonele în care casele de pariuri și alte săli de joc vor putea funcționa, precum și condițiile în care acestea vor putea fi autorizate.

„În ceea ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de jurisdicţie sau de competenţă pentru autorităţile publice locale. De exemplu, în cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare pentru acele case depariuri şi case de jocuri de noroc, pentru a proteja cetăţenii, pentru a proteja copiii, pentru a avea un control mai riguros pe tot ce înseamnă aceste activităţi”, a declarat

, într-o conferință de presă la Oradea.

Vicepremierul a a mais spus că aceste propuneri au fost discutate deja în mai multe runde de întâlniri cu reprezentanții administrațiilor locale: „Am avut patru sau cinci runde de întâlniri cu autorităţile publice locale”.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării se axează pe trei domenii principale. Prima direcție este descentralizarea, prin transferul unor atribuții către autoritățile locale, cum este și cazul reglementării jocurilor de noroc, a detaliat Barna.

A doua direcție vizează creşterea capacităţii financiare și a gradului de încasare a veniturilor la nivelul administrațiilor locale. În acest sens, se propun măsuri care să ofere primăriilor noi pârghii pentru colectarea impozitelor și taxelor. Cea de-a treia direcție urmărește eficientizarea administrativă, atât în funcționarea primăriilor, cât și în modul de gestionare a serviciilor publice.

„Scopul este să întărim capacitatea autorităților publice locale și să le oferim instrumente prin care să răspundă mai bine nevoilor comunităților”, a concluzionat Tanczos Barna.

Proiectul, AICI.