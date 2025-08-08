Social Dependența care face ravagii la nivel mondial. Foarte mulți români au o problemă cu „boala ascunsă”







Dependența de jocuri de noroc este cel mai des întâlnită la nivel mondial. Și a devenit o problemă în ultimii ani. Discuții ancorate în zona acestui fenomen au apărut și în România.

Problemele legate de jocurile de noroc pot apărea la orice persoană, indiferent de statutul social. Jocurile de noroc pot trece de la o distracție inofensivă la o obsesie nesănătoasă cu consecințe grave. Indiferent dacă pariați pe sport, lozuri, ruletă, poker sau sloturi – într-un cazinou, la hipodrom sau online – o problemă legată de jocurile de noroc vă poate afecta relațiile. Vă poate perturba activitatea profesională și vă poate conduce la un dezastru financiar. Puteți ajunge să faceți lucruri pe care nu v-ați fi imaginat vreodată că le veți face, cum ar fi să acumulați datorii uriașe sau chiar să furați bani pentru a juca.

Cunoscută și sub denumirea de jocuri de noroc patologice, jocuri de noroc compulsive sau tulburare de jocuri de noroc — este o tulburare de control al impulsurilor. Dacă sunteți un jucător compulsiv, nu puteți controla impulsul de a juca, chiar și atunci când acest lucru are consecințe negative. Vei juca indiferent dacă ești în formă sau nu, falit sau plin de bani, și vei continua să joci indiferent de consecințe, chiar și atunci când știi că șansele sunt împotriva ta sau că nu-ți poți permite să pierzi.

O problemă devine atunci când orice comportament legat de jocurile de noroc îți dau viața peste cap. Dacă ești preocupat de jocurile de noroc, cheltui din ce în ce mai mult timp și bani. Încerci să recuperezi pierderile sau joci în ciuda consecințelor grave.

E denumită „boală ascunsă”, pentru că nu prezintă semne fizice sau simptome evidente, așa cum se întâmplă în cazul dependenței de droguri sau alcool. De asemenea, persoanele cu probleme de jocuri de noroc negă sau minimalizează de obicei problema, chiar și față de ele însele. Ai o problemă, dacă:

Simți nevoia să fii secretos în legătură cu jocurile de noroc. Joci în secret sau minți în legătură cu cât pariezi, simțind că ceilalți nu vor înțelege sau că îi vei surprinde cu o câștig mare.

Ai probleme de control. Odată ce începi să joci, poți să te oprești? Sau ești obligat să joci până când cheltuiți ultimul leu, mărind miza în încercarea de a recupera banii pierduți?

Jucați chiar și atunci când nu aveți bani. Este posibil să jucați până când cheltuiți tot, apoi să treceți la banii pe care nu îi aveți: bani pentru a plăti facturi, carduri de credit sau lucruri necesare familiei. Este posibil să vă simțiți obligat să împrumutați, să vindeți sau chiar să furați lucruri pentru a obține bani pentru jocuri de noroc.

La fel ca alte forme de dependență, jocul compulsiv începe atunci când desfășori o activitate care declanșează o senzație de plăcere în creier, cum ar fi parierea pe succesul unei echipe de fotbal sau un joc de cazinou online. Chiar dacă nu câștigi sume mari, simți un fior temporar de entuziasm. În timp, poți simți nevoia de a căuta din nou acea senzație plăcută. Cu toate acestea, pe măsură ce dezvolți o toleranță la ea, trebuie să joci din ce în ce mai mult pentru a obține același nivel de plăcere.

Pentru mulți jucători cu probleme, cea mai mare provocare nu este renunțarea la jocurile de noroc, ci menținerea recuperării. Evitarea recidivei. Asumarea unui angajament permanent de respingere a jocurilor de noroc. Internetul a fost o trambulină pentru jocurile de noroc, care au devenit mult mai accesibile și, prin urmare, mai greu de evitat pentru dependenții în recuperare.

Primul pas pentru a depăși dependența este să realizezi că ai o problemă. Este nevoie de o forță și curaj pentru a recunoaște acest lucru, mai ales dacă ai pierdut mulți bani și ai spulberat relații interumane, Nu dispera și nu încerca să treci singur prin asta. Mulți alții au fost în situația ta și au reușit să renunțe la acest obicei.

Recunoașteți factorii care vă declanșează emoțiile. Luați în considerare modul în care sentimentele neplăcute vă pot determina să jucați jocuri de noroc. Oamenii tind să joace jocuri de noroc fie ca formă de divertisment, fie ca modalitate de a evada din problemele lor.

Creați o listă cu motivele pentru care credeți că jucați jocuri de noroc. O faceți când vă simțiți singur sau plictisit? Sau după o zi stresantă la serviciu sau după o ceartă cu soțul/soția? Jocurile de noroc pot fi o modalitate de a vă calma. Dar există modalități mai sănătoase și mai eficiente de a vă gestiona starea de spirit și de a alunga plictiseala.

Recunoașteți și factorii declanșatori externi. S-ar putea să observați că jucați jocuri de noroc atunci când sunteți în preajma anumitor persoane. Spuneți-le că încercați să renunțați. Când vor aduce în discuție această posibilitate, aveți pregătit un răspuns sau o contraofertă, cum ar fi „În loc să pariem pe meci, poate mergem la sală”. Dacă nu vă respectă obiectivul sau vă presează să jucați jocuri de noroc, luați în considerare stabilirea unor limite sau evitarea acestor persoane.

Este dificil să lupți împotriva oricărei dependențe fără sprijin. Planifică-ți să te bazezi pe familie, pe colegii care înțeleg prin ce treci și pe profesioniștii care îți pot oferi îndrumare.

Alăturați-vă unui grup de sprijin format din persoane care au și luptă cu aceeași problemă.

O modalitate de a renunța la jocurile de noroc este eliminarea elementelor care duc la pofta de joc. Cu cât îți este mai greu să te angajezi în acest comportament, cu atât vei avea mai mult timp să recunoști și să neutralizezi dorința.

