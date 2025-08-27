International Industria auto din Germania pierde zeci de mii de locuri de muncă







Industria auto din Germania, simbol al economiei, a pierdut aproximativ 51.500 de locuri de muncă în ultimele 12 luni. Scăderea reprezintă aproape 7% din totalul angajaților, potrivit unei analize realizate de EY pe baza datelor furnizate de biroul de statistică Destatis, potrivit CNBC.

Între iulie 2024 și iunie 2025, economia germană a înregistrat 114.000 de concedieri, iar aproape jumătate dintre acestea au venit din industria auto.

„Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajaţi”, se arată în raport.

Față de perioada anterioară pandemiei, industria auto din Germania are cu peste 112.000 de locuri de muncă mai puțin. EY arată că diminuarea accentuată a profiturilor, supracapacitatea de producție și problemele de pe piețele externe fac inevitabile restructurările.

Veniturile sectorului au scăzut cu 1,6% în trimestrul al doilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în timp ce întreaga industrie germană a înregistrat un declin de 2,1%. Volkswagen a raportat o reducere semnificativă a profitului trimestrial și a redus prognoza pentru întregul an.

Printre problemele majore se numără concurența acerbă a producătorilor chinezi, dificultățile de adaptare la tranziția spre vehicule electrice și birocrația internă.

La acestea se adaugă incertitudinea provocată de politica comercială a administrației Trump, care a dus la o scădere de 8,6% a exporturilor auto germane către SUA în prima jumătate a anului. Deși noul acord comercial UE-SUA stabilește tarife de 15% pentru automobile, aplicarea acestora este condiționată de reducerea unor taxe industriale din Europa.

Economia Germaniei rămâne vulnerabilă: după o creștere de 0,3% în primul trimestru din 2025, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,3% în trimestrul al doilea, prelungind declinul din 2023 și 2024.

EY anticipează că exporturile auto germane către SUA vor continua să fie afectate de tarife, iar cele către China vor suferi din cauza cererii în scădere. În același timp, restructurările din marile companii industriale germane vor genera noi pierderi de locuri de muncă.