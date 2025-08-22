Economie Germania, în declin economic. PIB-ul înregistrează o contracţie neaşteptată







Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat o contracţie de 0,3% în trimestrul al doilea din 2025, potrivit celei de-a doua estimări publicate vineri de Oficiul federal de statistică. Noua raportare arată o scădere mai accentuată decât cea prognozată iniţial, care indica un declin de doar 0,1%, confirmând presiunile tot mai mari asupra celei mai mari economii a zonei euro, potrivit Reuters.

Raportul revizuit de Oficiul federal de statistică (Destatis) arată că Germania trece printr-o perioadă de stagnare accentuată, după ce reuşise un avans modest de 0,3% în primul trimestru şi de 0,2% la finalul anului 2024. Scăderea de 0,3% este semnificativă, mai ales că vine în contextul unei economii care s-a contractat deja în anii 2023 şi 2024.

Cifrele confirmă performanţe mai slabe decât se estimase în producţia industrială, precum şi un consum al gospodăriilor revizuit în jos, la doar +0,1%. De asemenea, investiţiile au scăzut cu 1,4% în perioada analizată, iar sectorul exporturilor, esenţial pentru Germania, a raportat o diminuare de 0,1% a livrărilor de bunuri şi servicii faţă de trimestrul anterior.

Economiştii subliniază că lipsa de dinamism a comerţului exterior şi scăderea investiţiilor reflectă vulnerabilităţi structurale profunde. Dependenţa Germaniei de exporturi către pieţe majore, precum China şi Statele Unite, o face deosebit de expusă la schimbările de context internaţional.

Cancelarul Friedrich Merz se află sub presiune pentru a implementa măsuri de redresare. Potrivit unor surse apropiate guvernului, Berlinul analizează pachete de stimulare fiscală şi programe menite să sprijine competitivitatea industrială. „Declinul este un semnal clar că Germania are nevoie de reforme structurale urgente pentru a atrage investiţii şi a evita stagnarea pe termen lung”, a transmis Ministerul Economiei într-o declaraţie oficială.

Cele două autorităţi de supraveghere bancară din Germania au elaborat un plan menit să reducă povara reglementărilor pentru băncile mici din Europa și testează acum gradul de acceptare al acestuia.

Un document de discuţie informal, redactat de Deutsche Bundesbank şi Bafin, instituţiile care împart responsabilitatea supravegherii băncilor germane, propune eliminarea obligaţiei pentru instituţiile de credit din UE de a raporta indicatorii de capital pe baza unor calcule complexe privind riscul activelor. În plus, planul prevede relaxarea şi a altor cerinţe administrative.

Aceste propuneri reprezintă primul rezultat concret al iniţiativei de simplificare a reglementărilor lansate la începutul acestui an şi constituie cel mai clar semnal de până acum că Uniunea Europeană este pregătită, chiar dacă târziu, să renunţe la unele dintre constrângerile financiare impuse în urmă cu peste un deceniu.