Relaxarea reglementării bancare, un pas major pentru Europa

Reglementarea bancară ar putea fi semnificativ relaxată pentru băncile mici din Europa, după ce autoritățile germane au propus un plan menit să reducă birocrația și complexitatea raportărilor financiare, potrivit Politico.

Deutsche Bundesbank și Bafin au prezentat un document de discuții care prevede eliminarea obligației de a raporta anumite calcule complexe privind riscul activelor, un pas considerat de experți drept o schimbare esențială în abordarea supravegherii bancare europene.

Planul elaborat de Bundesbank și Bafin se adresează băncilor europene cu active de până la 10 miliarde de euro, axate preponderent pe piața internă.

Potrivit documentului, aceste instituții ar putea scăpa de raportarea detaliată a capitalului ajustat la risc și ar fi obligate doar să mențină un leverage ratio semnificativ mai ridicat decât actualul prag de 3%, fără a stabili încă o valoare concretă.

Măsurile sunt menite să reducă povara birocratică fără a compromite stabilitatea sistemului bancar, păstrând în același timp principiile Basel III.

Michael Theurer, șeful supravegherii bancare la Bundesbank, a explicat că propunerea „nu reprezintă o abatere de la cadrul Basel”, ci mai degrabă un impuls pentru discuțiile privind simplificarea reglementării.

Planul exclude de la această relaxare băncile care dețin criptomonede sau operează cu derivate și alte active de tranzacționare complexe, insistând asupra unei expuneri limitate la schimbările ratei dobânzii.

Propunerile germane prevăd și ajustarea cerințelor de lichiditate.

Băncile mici ar putea fi scutite de Net Stable Funding Ratio, indicator complex introdus de Basel III, în favoarea unei reguli simple: limita creditării la maximum 90% din depozitele clienților și menținerea a cel puțin 10% din active în formă lichidă, precum numerar, rezerve la banca centrală sau titluri de stat pe termen scurt.

Reacțiile din piață sunt favorabile. Daniel Quinten, membru al Consiliului Federației Germane a Băncilor Cooperative, a declarat că propunerea „reprezintă o schimbare de paradigmă și o șansă pentru mai multă proporționalitate, eficiență și mai puțină birocrație în reglementarea bancară”.

De asemenea, inițiativa se aliniază cu practici similare adoptate în Statele Unite, Marea Britanie și Elveția, care au implementat regimuri mai simple pentru instituțiile financiare de dimensiuni reduse.

Relaxarea reglementării bancare pentru instituțiile mici ar putea avea efecte economice și sociale importante.

Pe termen scurt, băncile mici ar beneficia de reducerea costurilor de conformitate și ar putea să își extindă activitatea de creditare, stimulând economia locală.

Pe termen mediu, inițiativa ar putea servi drept precedent pentru o reformă mai amplă a cadrului european de supraveghere, echilibrând siguranța financiară cu flexibilitatea operațională.

În context regional, Germania pare să devină motorul unei abordări pragmatice, încercând să armonizeze reglementarea europeană cu experiențele mai puțin restrictive din alte state.