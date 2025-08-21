Social ANAF îți verifică nunta și botezul. Foame de bani pentru bugetari







Restaurantele, cluburile și sălile de evenimente trebuie să raporteze în detaliu toate petrecerile pe care le organizează până la sfârșitul anului. Organizatorii trebuie să trimită la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) toate detaliile despre evenimente: tipul petrecerii, numărul de invitați, meniul ales, avansurile plătite și modul de achitare.

Noile reguli îi obligă pe administratorii de restaurante și săli de evenimente să transmită date despre toate petrecerile programate între august și decembrie 2025.

Măsura se aplică atât celor care organizează nunți, botezuri sau aniversări, cât și colaboratorilor care oferă servicii conexe, precum fotografi, muzicieni sau firme de divertisment.

ANAF a stabilit un termen clar: informațiile trebuie trimise în cel mult cinci zile de la primirea solicitării, în format electronic, la adresa antifrauda.sv@anaf.ro.

Inspectorul general adjunct al DGAF, Nanu Toma, a declarat că, din experiența instituției, există operatori economici de rea-credință care nu își fiscalizează veniturile.

„În principal, din experiența noastră, există operatori economici de rea-credință care nu își fiscalizează veniturile obținute, fie că nu emit bon fiscal, fie că nu emit facturi aferente veniturilor realizate”, a spus Nanu Toma.

El a mai adăugat: „Este o solicitare de informații care va completa datele fiscale pe care noi le avem în bazele de date și va asigura totodată un nivel de conformare și declarare a veniturilor impozabile”.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți patroni susțin că autoritățile depășesc cadrul legal și că aceste raportări riscă să se transforme într-un mecanism permanent de supraveghere.

„Face parte din controalele de prevenire a evaziunii fiscale, cu toate că, în anumite situații, Antifrauda are pretenția ca aceste raportări să fie recurente, lucru total fals și neconform cu legislația, pentru că Antifrauda nu poate să instituie raportări periodice de genul acesta. Acestea trebuie reglementate prin legislație”, a spus Valentina Saygo, expert contabil și președinte al Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate din România.

ANAF a transmis că măsura nu reprezintă un control propriu-zis, ci doar o colectare de informații, însă cei care nu răspund solicitărilor pot fi sancționați. Patronii spun că birocrația suplimentară riscă să împovăreze și mai mult industria evenimentelor, deja afectată de criza actuală și de consecințele pandemiei COVID, scrie Cancan.