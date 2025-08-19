Economie Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz







Controalele agenților de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au reguli stricte, stabilite de Codul de procedură fiscală, iar controlul începe doar după comunicarea oficială a unei date, înscrisă în registrul unic de control sau, dacă acesta nu există, într-un proces-verbal, explică Mihai Stanca, exclusiv pentru EVZ.ro.

Reprezentant al unei companii de servicii contabile, Mihai Stanca a explicat în ce condiții se desfășoară o inspecție fiscală și care sunt posibilele abuzuri legate de această procedură.

Conform Manualului pentru inspecția fiscală și Ghidului ANAF, procedura de control se desfășoară astfel: agenția realizează mai întâi o analiză de risc pentru a selecta contribuabilii care vor fi verificați. Ulterior, se întocmesc planuri de inspecție cu frecvență anuală, trimestrială sau lunară.

Contribuabilul primește un aviz de inspecție fiscală, în care sunt indicate perioada și obiectul controlului, precum și alte detalii relevante. În timpul controlului, inspectorii trebuie să prezinte legitimația de control fiscal, valabilă doar împreună cu ordinul de serviciu semnat de conducătorul structurii ANAF.

Dacă verificarea are loc la sediul firmei și nu poate începe în termen de cinci zile de la data avizată, autoritatea fiscală trebuie să anunțe o nouă zi. În cazul controalelor la sediul ANAF, acestea încep conform datei din aviz.

În timpul inspecției, contribuabilul trebuie să furnizeze documentele solicitate și poate desemna persoane care să răspundă în locul lui.

În timpul controlului fiscal, contribuabilul este obligat să pună la dispoziție: evidențele fiscale și contabile conform legislației, inclusiv facturi, registre, jurnale, extrase, etc. Orice înscrisuri justificative ale operațiunilor efectuate – contracte, bonuri, avize, documente electronice, etc. Se pot utiliza și documente electronice/sisteme digitale ale ANAF (SPV, e-Factura etc.) conform Codului de procedură fiscală, ne-a spus Mihai Stanca, CDO & Partner ACHR Group, companie care oferă servicii de contabilitate.

În funcție de complexitatea controlului și volumul de documente verificate, cei de la Fisc pot face mai multe „vizite” la sediul unei companii.

„În funcție de complexitatea controlului pot avea loc mai multe întâlniri până la finalizarea acestuia. Durata poate varia de la o întâlnire până la întâlniri multiple, pe parcursul mai multor luni”, mai spune reprezentantul firmei de contabilitate.

În anumite situații, contribuabilii pot transmite documentele necesare controlului direct către ANAF prin platforme online, fără a fi nevoie de prezența fizică la sediu.

Aceasta metodă este folosită, de exemplu, la cererile de rambursare TVA: firma trimite documentele justificative, ANAF le verifică și, după validare, sumele sunt virate în contul companiei.

„Există și varianta în care un control se desfășoară doar în spațiu online. De exemplu, în cazul unei rambursări TVA: se face solicitarea, se transmit documentele și se primește validarea, iar banii se rambursează în contul firmei. La finalul fiecărui control se întocmește un raport de inspecție fiscală”, mai spune Mihai Stanca.

Firmele, obligate să le pună la dispoziție inspectorilor un spațiu spațiu adecvat pentru desfășurarea controlului

Pe durata unui control fiscal, antreprenorii și contabilii au atât drepturi, cât și obligații clare. Printre principalele responsabilități se numără facilitarea accesului inspectorilor la spațiile firmei, documentele contabile și persoanele relevante pentru verificare.

Totodată, cei vizați trebuie să se asigure că evidențele contabile sunt disponibile și conforme cu legislația în vigoare. Respectarea termenelor și a modului de transmitere a documentelor, inclusiv electronic, conform articolului 79 din Codul de procedură fiscală, este esențială. Companiile trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat pentru control. Dacă acest lucru nu este posibil, inspecția poate fi realizată la sediul ANAF sau într-un alt loc stabilit de comun acord.

Antreprenorii și contabilii au dreptul să verifice identitatea inspectorilor prin legitimație și ordin de serviciu. De asemenea, aceștia pot participa la orice discuție legată de control și au dreptul la o „discuție finală” înainte ca verificarea să se încheie.

Dacă nu pot furniza un document imediat, cei vizați au posibilitatea să amâne prezentarea acestuia sau să ceară clarificări.

Potrivit expertului, antreprenorii și contabilii au „dreptul de a formula contestații împotriva actelor fiscale emise ulterior controlului (decizie de impunere, raport) – conform Legii nr. 207/2015.

Societatea își poate angaja consultant fiscal și/sau avocat pe durata controlului”.

Reprezentantul companiei care oferă servicii de contabilitate atrage atenția că există anumite limite în desfășurarea controlului.

„Inspectorii pot verifica doar documentele relevante pentru obiectul controlului, conform analizei de risc. Nu le este permis acces nelimitat – atenția rămâne pe evidențe fiscale, contabile și înscrisuri justificative legate de obiectul controlului. Orice extindere a controlului (în afara obiectivului inițial) trebuie să fie comunicată și justificată în prelungirea controlului”, a explicat Mihai Stanca.

Abuzul în timpul unui control fiscal poate apărea în mai multe situații. De exemplu, inspectorii care refuză să se legitimeze sau să prezinte ordinul de serviciu comit un abuz clar. La fel, cererile care depășesc obiectul controlului fără o bază legală, solicitările transmise verbal, revizuirile repetate fără motiv sau prelungirile arbitrare ale controlului constituie practici nepermise.

Totodată, lipsa discuției finale sau refuzul de a permite formularea contestațiilor reprezintă încălcări ale drepturilor contribuabilului.

„Cazuri de potențial abuz: Inspectorii nu prezintă legitimație + ordin sau refuză identificarea. Cererea se extinde dincolo de obiectul controlului fără bază legală. Solicitări nepuse în scris, revizuiri permanente fără motiv, prelungiri arbitrare. Lipsa discuției finale sau refuzul de a permite formularea de contestații”, mai arată el.

În astfel de cazuri, antreprenorul sau contabilul trebuie să noteze situațiile neconforme și să sesizeze conducerea ANAF sau să apeleze la consultant fiscal sau avocat. Este esențial ca toate solicitările să fie documentate în scris și să se respecte procedurile legale, pentru a preveni eventuale abuzuri și a proteja drepturile firmei.

„După control, dacă ai o decizie nelegală, poți formula contestație în instanță prin procedura prealabilă. În cazuri grave de comportament abuziv, poți face și plângere la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului sau chiar instanță penală dacă e suspiciune de abuz în exercitarea funcției”, a încheiat expertul.