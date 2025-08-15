Economie Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Consecințele pentru mincinoși







Un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Finanțelor, condud de Alexandru Nazare, prevede că angajații care ocupă funcții de conducere sau funcții generale de execuție, inclusiv cei implicați în executarea silită în cadrul ANAF, Autorității Vamale Române sau Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pot fi supuși testului poligraf dacă există indicii privind abateri de la integritate.

Potrivit proiectului, „în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din ANAF, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”.

„Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control. Să putem face teste de integritate, iar acei funcţionari care sunt suspecţi să poată trece prin aceste filtre. Cred că e o chestiune sănătoasă, nu o face doar România, o face şi Italia, o fac şi alte ţări, tocmai pentru a cultiva integritatea în aceste zone”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În cazul în care testarea relevă un comportament disimulat, se va declanșa cercetarea disciplinară conform Codului Administrativ. Aceleași reguli se aplică și angajaților pe funcții similare din Autoritatea Vamală Română și ONJN.

Proiectul mai prevede că, în scopul realizării activităților de control și supraveghere, personalul desemnat din Direcția generală antifraudă fiscală a ANAF, precum și cel din Autoritatea Vamală și ONJN, poate folosi înregistratoare audio-video portabile (body worn camera) și poate documenta prin mijloace foto-audio-video activități desfășurate în spații publice, fără consimțământul persoanelor vizate.

În plus, în anumite situații stabilite prin ordin al președintelui ANAF, personalul Direcției generale antifraudă fiscală care ocupă funcții publice specifice poate desfășura atribuțiile de serviciu purtând ținută civilă.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a precizat că aceste măsuri vor intra în pachetul doi: „Avem nevoie de astfel de măsuri, tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă sau vamă, se întâmplă. Avem nevoie de transparenţă în aceste controale. Deci, practic, aceste lucruri nu erau legiferate, ele vor intra în pachetul 2, tocmai pentru a ne crea baza de a achiziţiona aceste lucruri şi a le pune în valoare”.