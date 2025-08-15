Economie

Schimbări în Legea insolvenței. Rapoarte mai stricte, interdicții pentru administratori și proceduri mai rapide

Sursa foto: Arhiva EVZ
Ministerul Justiţiei a anunţat că a elaborat, împreună cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de modificare a Legii insolvenţei, care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme, aflat în curs de finalizare.

Printre principalele modificări se numără creșterea gradului de recuperare a impozitelor și taxelor ce revin societăților aflate în insolvență, precum și reducerea duratei procedurii insolvenței.

Planul Bugetar-Structural Național 2025-2031

"În Planul Bugetar-Structural Naţional pe termen mediu 2025-2031, în cadrul reformei administrării sistemului de impozite şi taxe, este prevăzută măsura 'actualizării legislaţiei specifice insolvenţei, având ca obiectiv reducerea gap-ului de TVA, prin crearea cadrului legal de atragere a răspunderii pentru administratorii legali care, prin modul de administrare, introduc în mod voit în insolvenţă IMM-urile care datorează impozite şi taxe şi apoi în faliment IMM-urile care au raportul dintre datorii faţă de buget şi activul total mai mare de 50%'", se arată în comunicatul Ministerului de Finanțe.

Legea insolvenței. Propuneri pentru răspunderea administratorilor

Proiectul de lege care urmează a fi promovat prevede măsuri pentru consolidarea regimului răspunderii administratorilor în aducerea societății în stare de insolvență:

-Cerințe mai stricte pentru elaborarea raportului de evaluare a stării debitorului și a cauzelor insolvenței, pentru a facilita creditorilor fundamentarea acțiunii în răspundere;

-Extinderea acțiunii în răspundere și la administratorii de facto, care impun decizia financiară și operațională a societății;

-Interdicția de a fonda societăți timp de 5 ani după atragerea răspunderii, înregistrată în Registrul Comerțului; interdicția se aplică și administratorilor de facto;

-Administratorii împotriva cărora se introduce acțiunea nu pot fi numiți administratori speciali;

-Reglementarea unui caz distinct de răspundere pentru vânzarea bunurilor ca ansamblu către afiliați, în frauda creditorilor;

-Instituirea unei prezumții potrivit căreia nedepunerea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale echivalează cu neținererea contabilității, până la proba contrară;

Recuperarea taxelor și impozitelor

Taxe

Sursa foto: Pixabay

Pentru a facilita colectarea creanțelor statului, proiectul propune măsuri menite să asigure transparența procedurilor și protecția creditorilor:

-Obligația debitorului/administratorului judiciar de a justifica prioritizarea plății anumitor creanțe curente;

-Notificarea creditorului fiscal cu 15 zile înainte de depunerea cererii de deschidere a procedurii;

-Comunicarea electronică a rapoartelor și planului de reorganizare către toți creditorii care solicită;

-Rapoarte actualizate și detaliate ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;

-Includerea de informații suplimentare în tabelul creanțelor;

-Clarificarea obligațiilor administratorului concordatar în elaborarea listei creanțelor;

-Definirea conceptului de afiliat (persoane strâns legate de debitor) și limitarea numărului acestora în comitetul creditorilor (1/7).

Reducerea duratei procedurii insolvenței

Proiectul mai prevede măsuri  pentru reducerea duratei procedurilor de insolvență:

-Verificarea periodică a stării financiare a debitorului de către administratorul judiciar și propunerea imediată a intrării în faliment, dacă este cazul;

-Valorificarea bunurilor prin licitație publică dacă vânzarea conform regulamentului creditorilor nu se realizează într-un termen determinat;

-Închiderea procedurii insolvenței odată cu constatarea îndeplinirii tuturor obligațiilor din planul confirmat, chiar dacă există creanțe curente necerte, dacă acestea nu afectează viabilitatea întreprinderii;

-Dezvoltarea unei platforme informatice pentru desemnarea aleatorie a administratorului/lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic;

-Completarea atribuțiilor practicienilor în insolvență pentru închiderea rapidă și eficientă a procedurilor.

