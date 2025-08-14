Monden Restaurantele unde vezi Insula Iubirii și îți întâlnești ispita preferată







Sezon după sezon, emisiunea Insula Iubirii, Antena 1, a devenit un adevărat fenomen, iar acum fanii au ocazia să urmărească fiecare episod în restaurante și cafenele din București și alte orașe, într-o atmosferă relaxată, în compania altor pasionați și, uneori, chiar a ispitelor și concurenților.

Cofftail’s – Calea Victoriei 112, pe terasă, de la ora 20:00

Cafeneaua Actorilor – Strada Piscului nr. 8, Parcul Tineretului, de la ora 19:30, cu meniu special de cocktail-uri inspirate din emisiune

i’ ladrino Ristorante – Șoseaua Iancului 31, de la ora 20:30

Big Ben Pub – Strada Franceză nr. 52, de la ora 20:30

Atipico Victoriei – Calea Victoriei 21, de la ora 20:30

Ganesha Caffe – Strada Barbu Văcărescu nr. 71, pe terasă, de la ora 20:30

YOLO – Vitan Bârzești 9B, de la ora 20:00

Arcade Cafe – Strada Smârdan nr. 30, de la ora 20:30

Suta de Grame – Strada Negustori 21, doar miercurea

Eggspress – Bulevardul Pache Protopopescu 97, de la ora 20:30

Kicen – Strada Carol Davila nr. 3 (Cotroceni)

Fanii care vor să interacționeze cu ispitele și concurenții pot merge să vadă emisiunea la restaurantele de pe Decebal. De multe ori, ispitele și concurenții vin la localurile din zonă să urmărească episoadele și să interacționeze cu fanii.

Avanpremiera emisiunii a avut loc la Berăria H, unde au fost invitate ispite din toate sezoanele, iar finala va fi difuzată, cel mai probabil, tot acolo, în același format ca anul trecut, când toate biletele s-au vândut în doar două zile.

Multe ispite au vizionat primul episod la Zoom Beach, Constanța. Unii concurenți aleg să se adune în Brașov, la restaurante locale, pentru a urmări episoadele alături de fani, transformând vizionarea într-o experiență socială completă.

În anumite locații, vizionarea emisiunii este însoțită de cocktail-uri și preparate tematice, inspirate direct din momentele și atmosfera „Insula Iubirii”. Astfel, fanii nu doar urmăresc show-ul, ci îl și trăiesc, împărtășind emoțiile episoadelor cu prietenii și cu ceilalți pasionați ai reality-show-ului.

Emisiunea de la Antena 1 a depășit granițele televizorului și a devenit un adevărat fenomen social, care adună împreună fani, concurenți și ispite în locații tematice din întreaga țară.