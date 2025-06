Economie O cafea pe Calea Victoriei a devenit un lux! Care sunt prețurile pe bulevardul din centrul Capitalei







Vara transformă Calea Victoriei într-una dintre cele mai populare zone din București.

Numeroase cafenele, terase și restaurante își primesc clienții cu oferte tentante, dar prețurile ridicate îi fac pe mulți să ezite.

Tinerii sunt cei mai atrași de vibrația acestei zone centrale, însă bugetele lor trebuie să fie consistente pentru a-și permite o zi de relaxare aici.

Costul unei ieșiri obișnuite: între 100 și 400 de lei

O simplă plimbare cu oprire la o terasă pentru o cafea sau o înghețată se poate transforma rapid într-o cheltuială de 100 de lei per persoană.

Dacă adaugi un prânz sau o cină într-un restaurant de pe Calea Victoriei, nota de plată poate ajunge ușor la 300-400 de lei, mai ales dacă ieșirea este însoțită de deserturi sau băuturi speciale.

Prețuri la cafea și înghețată: cât costă micile plăceri ale verii

Un frappe savurat într-o cafenea din centrul Bucureștiului costă în jur de 25 de lei.

O cafea cu lapte vegetal are un preț mediu de 17 lei, iar o cupă de înghețată artizanală poate ajunge la 10 lei.

Astfel, doar o pauză de cafea cu înghețată poate depăși 40 de lei de persoană.

Tinerii, principalii clienți ai teraselor de pe Calea Victoriei

Pentru mulți tineri, Calea Victoriei este locul preferat pentru ieșiri cu prietenii, mai ales în weekend.

„Mănânc o înghețată, am ieșit puțin să mă plimb fiindcă e mai răcoare. Am un frappe, înghețată. Am o cupă de lavandă, fructul pasiunii și fructul dragonului. Știu că îmi ajung 100 de lei doar pentru înghețată, dar dacă merg să mănânc, ies cu mai mult. Bugetul alocat, nu știu, 300 de lei”, a povestit o tânără pentru Observator.

Micul-dejun, prânzul și cina pe Calea Victoriei: o zi care poate depăși 500 de lei

Un mic-dejun la o cafenea modernă din centrul Bucureștiului poate costa între 50 și 80 de lei, mai ales dacă alegi preparate mai elaborate.

Prânzul la un restaurant din zonă poate începe de la 80 de lei și poate depăși 150 de lei, în funcție de meniu și băuturi.

Pentru cină, sumele cresc, mai ales dacă se adaugă deserturi și cocktailuri, iar nota de plată finală poate depăși ușor 200 de lei de persoană.

De ce evită unii bucureșteni Calea Victoriei

În ciuda atmosferei vibrante și a ofertei diverse, mulți bucureșteni preferă să evite Calea Victoriei din cauza prețurilor considerate prea mari.

Alternative mai accesibile există în alte cartiere sau zone din Capitală, unde un mic-dejun sau o cafea costă chiar și la jumătate față de centrul orașului.