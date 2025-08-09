Monden O celebră ispită după Insula Iubirii: A fost groaznic







Ispita Mihaela Mincu a fost nevoită să părăsească emisiunea „Insula Iubirii” după mai puțin de zece zile de filmare, din cauza unei urgențe personale. Deși inițial părea că se simte confortabil și se bucură de timpul petrecut pe insulă, în realitate primele zile au fost foarte dificile pentru ea.

Una dintre cele mai mari provocări a fost lipsa totală a accesului la telefonul mobil și la rețelele sociale. Mihaela a mărturisit că a realizat „că cea mai mare dependență a mea este telefonul” și că „a fost groaznic fără telefon mobil”.

Telefonul disponibil pe insulă putea fi folosit doar pentru fotografii, iar supravegherea permanentă împiedica orice alt tip de comunicare sau acces la internet. Pentru a mai avea ceva la îndemână, ispita și-a păstrat o tabletă pe care o folosea exclusiv pentru muzică.

Pe durata filmărilor, toți participanții, atât concurenți cât și ispite, au fost lipsiți de telefoanele personale, pe care le-au primit înapoi abia la final.

Această ruptură totală de legătura cu lumea exterioară a fost o adevărată provocare pentru Mihaela, care a spus că a fost nevoie de timp să se obișnuiască cu această nouă realitate. „E foarte grea ruperea de realitate... nu știi cât e timpul, nu știi în ce zi ești”, a explicat ea.

Pentru a-și ocupa timpul și a scăpa de plictiseală, Mihaela a petrecut multe ore în apă, la piscină sau făcând plimbări pe plajă, spunând că „am stat cel mai mult în apă. Am fost rățușca insulei.” De asemenea, a avut parte de momente de relaxare și distracție la finalul filmărilor, când a putut face shopping și a primit cadouri.

Deși a încheiat filmările mai devreme decât ceilalți, Mihaela și-a exprimat dorința de a participa și la un viitor sezon al emisiunii. Cu toate acestea, nu vrea să se limiteze la rolul de ispită, ci își dorește să-și construiască o carieră în televiziune și divertisment.

Ea și-a exprimat ambiția de a deveni prezentatoare, spunând că „divertismentul mă prinde cel mai bine” și că s-ar vedea bine în acest domeniu, chiar și ca înlocuitoare a lui Radu Vâlcan.

În privința altor tipuri de emisiuni, Mihaela a menționat că nu este interesată de cele care presupun efort fizic intens sau condiții dificile, precum „Asia Express”, explicând: „Nu prea sunt fan natură, fan suferință... Din ce am văzut la «Asia Express» este cu efort fizic, implică alte chestii”, a spus ea pentru Libertatea.

Pentru Mihaela Mincu, „Insula Iubirii” a fost o experiență intensă, cu momente de provocare, dar și de descoperire personală.