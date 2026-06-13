În ultimii ani, piața telefoanelor mobile de colecție a crescut semnificativ, iar modelele vechi, păstrate în stare bună sau chiar în ambalajul original, au ajuns să fie vândute la prețuri mult peste valoarea lor inițială. Interesul colecționarilor nu se bazează doar pe funcționalitate, ci mai ales pe raritate, design și rolul pe care fiecare model l-a avut în evoluția tehnologiei.

Lansat la mijlocul anilor ’90, Nokia 8110 a fost apreciat pentru designul curbat și pentru apariția în filmul „The Matrix”. Pe piața colecționarilor, modelele bine păstrate pot ajunge la câteva sute de euro, iar versiunile sigilate sunt și mai valoroase.

Lansat în 1983, Motorola 8000x se numără printre primele telefoane mobile disponibile în magazinele de specialitate. Acest model poate ajunge astăzi la câteva mii de euro pe piața colecționarilor, mai ales dacă este funcțional și bine păstrat.

Lansat în anul 2000, Nokia 3310 este unul dintre cele mai cunoscute telefoane din lume, apreciat pentru rezistență și autonomie.

Deși nu este extrem de rar, edițiile în stare impecabilă sau variantele speciale pot ajunge la prețuri de câteva sute de euro.

Primul iPhone, lansat în 2007, a schimbat complet industria smartphone-urilor. Modelele sigilate sau în stare foarte bună pot fi vândute la licitații pentru sume care depășesc câteva mii de euro, uneori chiar mai mult în funcție de capacitate și stare.

Apărut la finalul anilor ’90, Ericsson R290 era un telefon rezistent, cunoscut pentru utilizarea sa în medii dificile. Astăzi, valoarea sa pentru colecționari poate ajunge la câteva sute de euro.

Lansat în 2003, Nokia 7700 este un model rar care nu a fost produs la scară largă. Din acest motiv, modelul este extrem de atractiv pentru colecționari, iar pe piață poate atinge prețuri de câteva mii de euro.

Lansat în anii 2000, acest model premium era considerat unul „de lux” și vânat de milioane de fani ai brandului. În prezent, modelele bine păstrate se pot vinde cu sume de la câteva sute până la peste o mie de euro.

O altă variantă de lux din seria 8800, lansată la mijlocul anilor 2000, apreciată pentru materialele premium. În rândul colecționarilor, acesta poate ajunge la câteva sute de euro.

Unul dintre cele mai vechi telefoane mobile, lansat în anii ’80, este extrem de greu de găsit în stare bună. Din acest motiv, valoarea sa poate depăși cu ușurință câteva mii de euro în rândul colecționarilor.

Lansat în 1994, IBM Simon este considerat primul smartphone din lume, fiind un dispozitiv care combina funcțiile unui telefon cu cele ale unui PDA. Modelul este foarte căutat de colecționari, iar modelele bine păstrate pot ajunge la câteva mii de euro.