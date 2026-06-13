George Copos pierde disputa privind accesul auto pe Tâmpa. Autoritățile de mediu din Brașov au emis autorizația pentru restaurantul Panoramic, dar nu au schimbat regimul accesului auto pe Tâmpa. Traseul rămâne închis mașinilor comerciale, după scandalul izbucnit în jurul drumului folosit pentru aprovizionarea restaurantului renovat de grupul Ana Holding.

George Copos nu a obținut dreptul de a folosi cu mașina traseul de pe Tâmpa pentru aprovizionarea restaurantului Panoramic și evacuarea deșeurilor. Autoritățile au tranșat disputa, în condițiile în care muntele Tâmpa este arie protejată, iar circulația auto este permisă doar în situații de urgență.

Grupul Ana Holding, patronat de omul de afaceri, a renovat în perioada 2024-2025 restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa. Pe durata șantierului, societatea a folosit un drum care urcă din Răcădău spre vârf, încadrat ca traseu turistic.

După finalizarea lucrărilor, în toamna anului 2025, compania a continuat să folosească traseul pentru aprovizionare și pentru evacuarea deșeurilor. Localnicii au reclamat circulația mașinilor, iar Garda Forestieră a închis accesul cu barieră și lacăt.

Într-un dialog cu HotNews, George Copos a spus că drumul este esențial pentru funcționarea restaurantului. Omul de afaceri a invocat investiția făcută pe Tâmpa și a susținut că, fără acces auto, ar putea închide atât restaurantul, cât și telecabina.

„Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție”.

George Copos a respins varianta folosirii telecabinei pentru transportul deșeurilor.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”.

El a mai spus că grupul Ana a investit peste 21 de milioane de euro în restaurantul Panoramic și în telecabina Tâmpa și că a avut autorizațiile necesare pentru lucrările făcute.

„Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat”.

În Brașov, traseul din Răcădău spre vârful Tâmpa este folosit pentru drumeții, alergare și ciclism. La finalul lunii aprilie, aproximativ 300 de persoane au protestat și au cerut oprirea circulației auto.

O petiție a Asociației Scut pentru Spații Verzi, intitulată „Fără mașini pe Tâmpa”, a strâns peste 3.200 de semnături. Organizația susține că aprovizionarea poate fi făcută cu telecabina și că accesul mașinilor într-o arie protejată afectează zona.

„Planul de management al sitului identifică explicit accesul cu vehicule motorizate ca factor major de presiune, cu efecte directe asupra perturbării speciilor protejate, degradării habitatelor naturale, fragmentării ecosistemelor și efectelor cumulative generate de infrastructura turistică”.

George Gârbacea, șeful Gărzii Forestiere Naționale, a declarat pentru HotNews că traseul nu are statut de drum forestier și că accesul este permis doar instituțiilor de urgență.

„În primul rând pentru că nu este un drum. Nu are categoria de drum forestier. Este traseu turistic unde nu au voie mașini. Și chiar dacă ar fi drum forestier, accesul auto ar fi putut fi posibil doar cu acordul administratorului. Noi am observat că pe acel traseu circulă mașini, am discutat cu administratorul, adică cu RPLP Kronstadt și am decis să închidem accesul. Este vorba de acces în fondul forestier. Doar instituțiile cu rol de urgență pot avea acces. Mă refer la ISU, ambulanță, jandarmerie, salvamont, să poată interveni”.

El a declarat că societatea a avut dreptul să folosească traseul în perioada renovării, dar a continuat și după terminarea lucrărilor.

„Din ce am discutat, au abuzat de acest drept și au urcat și alte mașini. Este pădure, este arie protejată, nu bulevard. În plus, dăunează turiștilor, pentru că este un traseu turistic foarte folosit. Sunt mulți turiști, sunt familii cu copii care fac drumeții și e neplăcut să te trezești cu o mașină pe lângă tine pe munte”.

Potrivit șefului Gărzii Forestiere, circulația auto ar putea fi reluată doar dacă traseul ar fi scos din fondul forestier și încadrat ca drum forestier. Pentru acest lucru este nevoie și de aviz din partea instituției care administrează ariile naturale protejate.

„În momentul de față, cum e acum situația terenului, nu se poate. Fiind în arie protejată, este nevoie de aviz de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Deci dacă vor să dea acces unui agent comercial, eu nu am nimic împotrivă, susțin inițiativa privată, însă trebuie să respecte legea. Eu, ca instituție de control, aplic ce scrie în lege, nu fac altceva”.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, a declarat pentru HotNews că decizia privind circulația pe acel traseu aparține Agenției Naționale pentru Arii Protejate.

„Primăria nu are nicio treabă aici. De administrarea ariilor protejate se ocupă Agenția Națională pentru Arii Protejate, acum parte a Agenției Naționale de Mediu. Ei administrează ariile protejate și avizează circulația pe acel drum de exploatare, nu Primăria”.

El a declarat că investiția poate fi utilă orașului, dar trebuie să funcționeze în limitele legii.

„Dar v-am spus, adevărul este undeva la mijloc, pentru că drumul acela a fost de exploatare și aprovizionarea întotdeauna s-a făcut pe acolo. Este normal să nu fie un drum de tranzit și turiștii să se plimbe cu mașina, pentru că la urma urmei este arie protejată, este zonă de relaxare și drumeție, deci trebuie găsit acel echilibru ideal pentru toată lumea”.

Pe traseul care pornește din Valea Cetății, zona cabanei Iepure, spre vârful Tâmpa, localnicii spun că mașinile de aprovizionare și cele de gunoi au afectat zona folosită pentru plimbări.

„Ne deranjau foarte mult mașinile care circulau pe aici, pentru că erau mașini mari de gunoi, nu erau mașini mici. Făceau praf, gălăgie și miros de la țeava de eșapament”, spune Alexandra.

Un alt localnic a spus că se teme că intervențiile în aria protejată vor continua.

„Așa cum s-a întâmplat pe Dealul Melcilor (o zonă tot din cadrul rezervației Tâmpa – n.r), unde s-au construit case și vile în locul pădurii, la fel o să facă și pe Tâmpa. O să vedem în câțiva ani. Nu contează că e pădure sau arie protejată”.

Între timp, presa locală din Brașov a relatat că deșeurile neevacuate de la restaurant au atras urși în zonă, ceea ce poate pune în pericol turiștii. Reprezentanții Ana Hotels au cerut Primăriei Brașov deblocarea temporară a accesului pentru o autospecială Comprest.

„Considerăm că prezența urșilor pune în pericol atât personalul nostru, cât și turiștii care ajung pe Tâmpa fie pe jos, fie cu telecabina”, au declarat reprezentanții companiei care administrează restaurantul de pe Tâmpa, citați de BizBrașov.