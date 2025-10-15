Telecabina Tâmpa se redeschide. Va fi singura din România care va funcționa și pe timp de noapte

După luni întregi de lucrări ample și verificări tehnice, una dintre cele mai emblematice atracții din Brașov, telecabina de pe Tâmpa, va fi pusă din nou în funcțiune. În același timp, își redeschide porțile și restaurantul Panoramic, un loc legendar pentru turiști și localnici, închis de aproape 20 de ani.

„Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile în data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare”, este anunțul oficial.

Evenimentul oficial de redeschidere este programat pentru duminică, 19 octombrie. Cu această ocazie, brașovenii și vizitatorii vor putea urca din nou pe Tâmpa cu noile telecabine și se vor bucura de priveliștea superbă oferită de restaurantul complet renovat.

Lucrările de reconstrucție și modernizare au fost coordonate chiar de George Copos, aflat în aceste zile la Brașov pentru a superviza ultimele detalii. Telecabina modernizată parcurge traseul în doar 2 minute și 6 secunde, iar potrivit reprezentanților companiei, va fi singura din România capabilă să funcționeze și pe timp de noapte.

Omul de afaceri a salutat-o și pe Nadia Comăneci, aflată și ea în această perioadă în Brașov. George Copos i-a făcut invitația de a vizita noul Panoramic.

Valoarea totală a investiției depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane au fost destinate reconstrucției restaurantului Panoramic, iar 8 milioane modernizării telecabinei. Pentru implementarea proiectului, a fost contractat și un împrumut de 15 milioane de euro, garantat cu restaurantul Panoramic.

Anul 2025 marchează un moment simbolic: 50 de ani de la inaugurarea Panoramicului (1975) și 55 de ani de la lansarea primei telecabine Tâmpa (1970) — două repere istorice ale turismului brașovean.

Printre principalele îmbunătățiri aduse se numără o capacitate de transport dublată, care va permite urcarea a peste 500 de persoane pe oră în ambele direcții, asigurând un flux mult mai eficient de vizitatori. Noile cabine sunt complet adaptate persoanelor cu dizabilități, ceea ce reprezintă un pas major în direcția accesibilității și incluziunii.

Instalația funcționează în continuare în clădirile originale, fără modificări ale traseului sau amplasamentului, pentru a păstra valoarea istorică și arhitecturală a zonei și pentru a limita impactul asupra mediului natural al Tâmpei.

De asemenea, pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă, al seniorilor și al părinților cu copii în cărucioare, a fost instalat un lift exterior modern, care leagă nivelul trotuarului de platforma de îmbarcare, oferind mai mult confort și siguranță vizitatorilor.