Politica

Nicușor Dan explică legea salarizăii: Scopul nu a fost să creștem salariile

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Nicușor Dan explică legea salarizăii: Scopul nu a fost să creștem salariileSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

În spațiul public au existat interpretări greșite privind Legea salarizării, a declarat președintele Nicușor Dan, subliniind că obiectivul acesteia nu este creșterea salariilor pentru toți angajații din sectorul public, ci uniformizarea unor drepturi acordate diferit între categorii profesionale.

Discuțiile dintre partide privind Legea salarizării continuă

Șeful statului a afirmat că dialogul dintre formațiunile politice pe tema Legii salarizării este în desfășurare și că există în continuare disponibilitate pentru identificarea unei formule comune.

„Sunt mai multe paliere de discuții aici pe Legea salarizării. În primul rând, discuția continuă. Acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o formă comună funcționează.”

Nicușor Dan: S-a înțeles greșit că această lege înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii

Președintele a explicat că unul dintre obiectivele principale ale legii este armonizarea sporurilor acordate diferitelor categorii de angajați din sectorul public, astfel încât să existe un sistem mai unitar.

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„Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu acesta a fost scopul legii. A fost să ducem acele sporuri care s-au dus pe diferite categorii să le facem unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ceea ce au deja și nimeni să nu piardă. Scopul legii nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea.”

sursa: Facebook

Nicușor Dan: Sunt convins că Parlamentul va avea disponibilitatea să facă o sesiune extraordinară

Nicușor Dan a arătat că există încă aspecte tehnice care trebuie rezolvate pentru finalizarea proiectului și și-a exprimat speranța că acestea vor fi clarificate în perioada următoare.

„Sper să ajungem într-un mod structurat să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate cât mai avem.”

Șeful statului a adăugat că, în ceea ce privește angajamentele asumate prin PNRR, Parlamentul ar putea fi convocat într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea măsurilor necesare.

„Eu pentru PNRR sunt convins că Parlamentul va avea disponibilitatea să facă o sesiune extraordinară.”

 

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