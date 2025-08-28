Politica Cedări majore ale Guvernului cu privire la pensiile speciale







Proiectul legislativ referitor la pensiiile speciale ale magistraților a suferit o nouă modificare, potrivit unor surse guvernamentale citate de Profit.ro. Cea mai recentă variantă reprezintă o cedare enormă a Guvernului prin extinderea perioadei de tranziție pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare de la 10 la 15 ani. Această prelungire vine în urma consultărilor purtate între liderii coaliției de guvernare și președintele Nicușor Dan.

Premierul a precizat că președintele și-a exercitat atribuțiile legale de mediere între instituțiile statului și că inițiativa privind perioada de tranziție îi aparține. Astfel, modificarea urmărește o implementare mai graduală a noilor condiții de pensionare pentru magistrați, în contextul reformei pensiilor speciale.

„Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Vom vedea în ce măsură putem integra acest lucru”, a declarat Bolojan.

Potrivit surselor guvernamentale citate de profit.ro, cea mai recentă variantă a proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților include o perioadă de tranziție de 15 ani, necesară pentru ca vârsta de pensionare să ajungă treptat la pragul de 65 de ani.

Tot în timpul acestor discuții, Executivul a analizat posibilitatea majorării plafonului pensiei de la 70% la 75% din venitul net, însă în forma actuală a documentului s-a păstrat limita de 70%.

În schimb, a fost introdus un nou criteriu, conform căruia pensia nu poate fi mai mică de 55% din venitul brut realizat în activitate. Proiectul legislativ se află în continuare în faza de lucru și ar putea suferi modificări suplimentare până la adoptarea finală de către Guvern, au precizat aceleași surse.

Președintele Nicușor Dan a avut marți o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în contextul discuțiilor din coaliția de guvernare privind modificările aduse sistemului de pensii al magistraților. Șeful statului a susținut necesitatea unei perioade de tranziție mai îndelungate pentru creșterea vârstei de pensionare în acest sector.

Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că intervenția președintelui a vizat exclusiv durata tranziției și nu alte prevederi din proiectul de lege inițiat de Guvern. Premierul a mai spus că rolul președintelui, în această etapă, a fost unul strict instituțional, fără implicare în conținutul tehnic al reformei pensiilor din sistemul judiciar.

„Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare ş avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani”, a explicat Ilie Bolojan.