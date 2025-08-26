Politica Președintele Nicușor Dan, prezent pe fugă la discuțiile Guvernului. Se dezbat măsurile pentru Pachetul 2







Update: Conform prim-vicepreşedintelui PNL Ciprian Ciucu, şeful statului „a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”.

„Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, precizând că a scris „în direct, asumat, nu pe surse, din şedinţa coaliţiei”.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost prezent, marţi după-amiază, aproximativ o jumătate de oră, la Palatul Victoria, acolo unde era programată să înceapă o şedinţă a coaliţiei de guvernare, conform Agerpres.

La Guvern sunt prezenţi premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, precum şi alţi lideri ai coaliţiei. Discuţiile din cadrul coaliţiei vizează măsurile care ar urma să fie incluse în Pachetul 2 de reformă.

După cum arată agenda de lucru anunţată de Administraţia Prezidenţială, marţi, de la ora 18.00, şeful statului urma să-l primească la Palatul Cotroceni pe ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, viceprim-ministru, Mihai Popşoi.

Tot marţi seară, de la ora 19.00, preşedintele Nicuşor Dan are programat să participe la Palatul Cotroceni la recepţia organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

1. Pensiile speciale și pensionarea magistraților

Creșterea vârstei de pensionare a magistraților, aplicată gradual pe o perioadă de 10 ani, pentru a evita respingerea la Curtea Constituțională.

În prezent, vârsta de pensionare este de 47 de ani și 4 luni, dar va crește treptat.

2. Noi praguri pentru capitalul social

500 lei → pentru firme cu cifra de afaceri până la 400.000 lei

5.000 lei → pentru firme cu cifra de afaceri până la 7 milioane lei

90.000 lei → pentru firme cu cifra de afaceri peste 7 milioane lei

3. Eșalonarea simplificată a datoriilor fiscale

Se păstrează mecanismul introdus în pandemie, dar cu reguli mai stricte;

Plafoane datorii: 500 – 100.000 lei pentru persoane fizice, 5.000 – 400.000 lei pentru firme;

Firmele trebuie să aibă minimum 12 luni vechime;

Pentru datorii peste plafon, eșalonarea este posibilă doar în limita sumelor certe de încasat de la stat.

4. Modificări la CASS pentru profesii liberale

Contribuția va fi calculată la 72 salarii minime, în loc de 90 cum era prevăzut inițial.

5. Taxă nouă pentru coletele din afara UE

Se introduce o taxă de 25 lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, afectând în special comenzile de pe Temu și Shein.

știre în curs de actualizare