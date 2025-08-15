Politica Iohannis poate rămâne fără „Steaua României” din cauza caselor. Năstase va râde







Povestea lui Klaus Iohannis, cu cele două case în posesia cărora a intrat cu acte de moştenire false, are consecințe după terminarea mandatului de președinte. ANAF îl execută pentru peste 4 milioane de lei, moralitatea lui e pusă pe tapet și călcată în picioare. Decorat în 2007 de președintele Băsescu, Iohannis poate fi judecat de consiliul de onoare.

Klaus și Carmen Iohannis au făcut totul ca să fenteze legea și să ajungă proprietarii a două mari imobile din centrul Sibiului – așa cum au constatat mai multe instanțe. Am scris în Evenimentul zilei primul articol despre anchetele și procesele soților Iohannis în 15 iunie 2014, înainte de a deveni primarul Sibiului președinte. Îl puteți citi aici.

Deja în 2016 existau trei hotărâri ale Tribunalului Brașov, din 2008, 2010 și 2014. În toate se vorbea și despre actele de moștenitor false, dovedite într-un prim proces din 1999. Atunci a fost arestat secretarul unei primării comunale și judecat notarul care întocmise actele în care erau declarați moștenitori și mama lui Carmen Iohannis, împreună cu ea.

De la prima hotărâre din 2008, timpul a trecut din termen în termen de judecată, iar procesul a fost tergiversat de primarul Klaus Iohannis prin invocarea unor motive procedurale. Amânările au însemnat bani în plus din chirie pentru cel care avea să ajungă președintele României: câte 30.000 de euro pe an, după cum scria în contractul pe care l-a încheiat cu Raiffeisen în 2001 și 2006.

Atunci deciziile judecătorilor nu erau definitive. Și când ele au devenit, Iohannis fiind încă președinte nu s-a sinchisit să dea statului înapoi 320.000 de euro, beneficiul încasat din chirii. Acum, ANAF pare că își va face treaba și va recupera prejudiciul care, cu penalitățile legale, s-a ridicat la suma de aproape 1 milion de euro.

Este foarte posibil ca fostul președinte să mai aibă un necaz. Să pățească și el ca fostul premier Adrian Năstase căruia, în 2019, i-a retras Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce sau ca Laszlo Tokes.

Adrian Năstase a rămas fără drepturile conferite de Ordinul „Steaua României”

Fostul premier fusese decorat, în anul 2002, de președintele Ion Iliescu cu Ordinul „Steaua României”, în grad de Mare Cruce, pentru eforturile de integrare a României în NATO și UE.

În 2019, președintele Klaus Iohannis a decis să-i retragă lui Năstase distincția din cauza condamnării, deși Traian Băsescu nu făcuse acest demers pentru adversarul lui politic.

Adrian Năstase a reacționat public pe blogul său, unde a recunoscut că legea prevede și acest lucru, dar a catalogat ca un „gest meschin” acțiunea lui Iohannis.

„Eliminarea vizelor, eforturile de integrare în NATO și UE, modernizarea și creșterea economică nu vor putea fi șterse din cărțile de istorie și vor putea fi comparate cu activitatea nesemnificativă a lui Iohannis din mandatul său de presedinte”, a scris Adrian Năstase.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 11 decembrie 2019, decretul privind retragerea Ordinului Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conferit fostului prim-ministru.

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea ridicată de fostul premier Adrian Năstase în procesul în care solicită anularea decretului semnat de preşedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul Naţional „Steaua României”.

Tot Klaus Iohannis i-a retras același Ordin, dar cu un alt grad, și lui Laszlo Tokes.

Klaus Iohannis este și el posesor de Ordin din vremea în care era primar al Sibiului. În anul 2007, președintele Traian Băsescu i-a conferit Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler, pentru dezvoltarea notabilă a orașului și promovarea valorilor liberale.

Ce drepturi are un decorat cu „Steaua României”

Cavalerii ordinelor sunt asimilaţi gradelor militare şi beneficiază de onoruri militare, astfel:

Ordinul Steaua României:

- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de căpitan;

- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armată, general comandor de aviaţie sau viceamiral comandor

Cavalerii ordinelor vor fi invitaţi să participe la manifestaţiile publice prilejuite de Ziua Naţională a României sau la diverse alte aniversări şi comemorări, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare.

Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea cu precădere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţă, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.

Cei decorați sunt invitaţi, prin grija Cancelariei Ordinelor, la recepţiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou.

Pot fi invitaţi să participe şi la alte recepţii sau manifestări organizate de Administraţia prezidenţială şi de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor.

În cimitirele existente în municipii şi oraşe se va rezerva, prin grija autorităţilor locale, un loc special pentru înmormântarea celor decoraţi din respectiva localitate. Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primăriilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziţia moştenitorilor legali în mod gratuit.

Cu ocazia unor sărbători naţionale şi religioase, prin grija autorităţilor locale, se vor organiza manifestări de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor naţionale decedaţi.

Cine pierde Ordinul conferit de președinte

Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în mai multe situații, însă principale sunt:

condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate

pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute mai sus, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.

Decizia se ia de către un consiliu de onoare, format din 7 membri.

Este posibil ca fostul președinte Iohannis, cu dosarele lui cu casele, unde s-au folosit acte false, precum și nerestituirea prejudiciului către stat, să se încadreze în a doua situație a Legii 5 – de „fapte dezonorante”. Demararea unei astfel de acțiuni depinde însă de președintele Nicușor Dan. Va fi un moment de bucurie pentru Adrian Năstase și Tokes dacă se va întâmpla asta.

După retragerea titlului, cel în cauză trebuie să înapoieze decorația.

Ordinul Steaua României este din argint, existând și o categorie care li se acordă președinților țării pe perioada mandatului - Steaua României cu Colan. Această piesă este din aur masiv și nu este transmisibilă, fiind purtată doar la ceremonii.