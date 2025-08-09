Politica Adrian Năstase, nemulțumit că tinerii au mers la Untold în timpul doliului pentru Ion Iliescu







Fostul premier Adrian Năstase a criticat dur, într-un text publicat pe blogul său intitulat „Doliul, la români”, faptul că mulți tineri au participat la festivalul Untold în perioada doliului național decretat după moartea fostului președinte Ion Iliescu.

Năstase consideră că generațiile mai tinere nu înțeleg simbolismul momentului și nu dau dovadă de respect pentru istoria recentă.

„În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsați să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova”, a scris fostul lider PSD, într-un ton ironic.

Adrian Năstase mai atrage atenția și asupra lipsei de reacție oficială în cazul doliului național, făcând referire inclusiv la actuala conducere a statului.

El punctează că Guvernul nu a tratat cu suficientă solemnitate moartea fostului președinte Iliescu, iar măsurile simbolice au lipsit. „Actualului președinte nu-i era opozabilă, evident, o hotărâre de guvern. La fel, nu trebuie făcute, în mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor cărți de condoleanțe la ambasadele noastre”, a notat ironic Năstase, sugerând că omagierea liderilor din trecut nu mai este o prioritate pentru autorități.

În aceeași postare, fostul premier evocă momentul repatrierii osemintelor Regelui Carol al II-lea și ale Elenei Lupescu, subliniind că el și Ion Iliescu au dat dovadă de respect față de trecut, în ciuda tensiunilor istorice dintre republicani și Casa Regală.

„A trebuit să-l conving pe Rege că așa este normal și că este o formă de respect față de un fost șef al statului român. Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt! Iar Regele Mihai a fost de acord”, a explicat Adrian Năstase. În final, acesta a concluzionat acid: „Așa au procedat ‘neo-comuniștii’! ‘Progresiștii’ au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!” scrie ziare.com