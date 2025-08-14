Opinii Nicușor Dan tinde să devină geamănul lui Iohannis. Doamna Mirabela trebuie să intervină







Dacă noi, ziariștii, suntem cei care surprindem evenimentele zilei, m-am gândit la ce acțiuni am surprins când și-a început primul mandat președintele Iohannis, venit și el pe un val de simpatie populară. Mi se pare că avem de a face cu un șablon, cu un plan după care e ghidat și președintele Nicușor Dan. Cine o fi dirijorul, vom merge oare pe același drum înfundat?

Nu e bine deloc în țară. Promisiunile de mai bine din campaniile electorale, mesajele lui Nicușor Dan, care i-au adus mandatul de președinte, s-au spart ca baloanele de săpun. Taxe și TVA mărite, pensii și salarii tăiate, disponibilizări din instituțiile statului, facturi mărite la utilități, inflație și deficit bugetar – acoperite din măsurile de austeritate impuse populației, tăierea unor investiții majore.

Când se striga în stradă „Nu va fi ușor, va fi Nicușor”, nu s-a gândit nimeni că acesta ni-l va aduce premier pe Bolojan ca să ne arate el că nu va fi ușor! Și ne-a arătat din plin, mai ales deficitu-deficitu pentru care trebuie să salvăm țara.

Fără Nicușor „viața e pustiu”, vorba cântecului! Au trecut luni bune și președintele nostru parcă e Klaus Iohannis în primul an de mandat. Nu exagerez, ci am să amintesc niște faze pe care românii nu mai au de ce să le experimenteze din nou. Dirijorii de președinți sau strategii de la Cotroceni ar trebui să-și schimbe planurile, căci românii n-au nevoie de geamănul lui Iohannis. După Traian Băsescu, au crezut că au votat un președinte implicat în viața socială, dar Klaus Iohannis a devenit un președinte absent. Cam pe drumul ăsta a mers și Nicușor Dan până acum.

August 2015 și August 2025, pentru Iohannis și Dan

Erau luni bune de când Klaus Iohannis era președintele României, Când a fost desemnat să intre în cursa electorală împotriva lui Victor Ponta, ne-a spus cu mândrie că vine de la Sibiu, că nu are prietenii politice în București. „Vă spun direct: vin din administrația locală spre Președinția României pentru a schimba regulile jocului politic”, declara, pe 11 august 2014, Iohannis. Iar din decembrie 2014, le-a schimbat…cu prioritate în politica externă.

Călătoriile externe se fac pe lângă casă

Atribuția președintelui pentru politica externă i-a plăcut din prima președintelui Iohannis. Era „boboc” la Cotroceni așa că nu a făcut vizite în occident, dar a avut discuții cu președinții Franței, Poloniei, Austriei, Italiei, Portugaliei, cu cancelarul Germaniei, cu prim-ministrul Spaniei și cu cel al Marii Britanii.

Primele vizite ale lui Iohannis au fost aranjate pentru Republica Moldova, Serbia, Croația, Polonia și Ucraina. Bugetul pentru deplasări externe a fost cheltuit în primele luni. Am mârâit noi în presă, dar nu prea tare, când am aflat că Guvernul Ponta i-a mai dat un supliment de peste 10 milioane de lei. Am zis că așa e la început, președintele trebuie să deschidă ușile cancelariilor, fie ele și de lângă casă.

Nicușor Dan a fost și el dirijat către Republica Moldova, să-și facă vacanța cu familia și cu un alai de piariști și păzitori. A avut un avantaj față de Klaus Iohannis, cu vizita oficială în Austria. Tot cu copiii a înregistrat un succes de simpatie!

Aceste călătorii împreună cu băiețelul și fetița reprezintă o bună strategie. Românii n-au mai avut până la Nicușor Dan un președinte cu copii mici, iar prezența lor în prim-plan, alături de mama, îi ridică tatălui nivelul de încredere.

La scurt timp după instalarea la Cotroceni, Klaus Iohannis s-a înțeles cu ministerul de Externe în ceea ce privește nominalizarea unor ambasadori, invocând că multe posturi au fost blocate. Primul nume care a fost vehiculat pentru un viitor șef de misiune a fost al lui George Maior, fostul șef al SRI.

Acum e agitație la Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu. În plină austeritate, se cere angajarea a peste o sută de persoane pe motiv că este lipsă de personal pe mai multe paliere. E foarte posibil să se întâmple aceste angajări fiindcă USR e tenace când cere ceva. Președintele Dan, ocupat cu discuțiile despre Ucraina, nu s-a pronunțat încă.

Primele măsuri luate pentru Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială, la propunerea lui Iohannis, a angajat-o pe Tatiana Niculescu Bran, în decembrie 2014, în funcția de consilier prezidențial pentru comunicare. Din păcate au fost multe gafe pe comunicare, iar relația cu presa a devenit tensionată.

Tatiana Bran a rămas în memoria jurnaliștilor prin faptul că a schimbat perdelele și draperiile de la Palat fiindcă erau prăfuite și urma să înlocuiască covoarele. Nu a mai apucat fiindcă, în aprilie 2015, a demisionat după ce presa s-a amuzat și a tot relatat despre planurile ei de a schimba Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a luat și el o decizie la scut timp de la instalare. A sărit un nivel mai sus cu investiția decât perdele și draperii. El a aprobat ca în curtea Palatului Cotroceni să se construiască o clădire nouă pentru Secția Arhivă. Vreo 3,5 milioane de lei fiindcă nu mai este loc pentru documentele prezidențiale.

Doamna Mirabela trebuie să intervină

Președintele Iohannis s-a făcut remarcat de opinia publică în vizitele în afara țării din primele luni de mandat prin ținutele soției, Carmen Iohannis. Românii au comentat intens atât lungimea fustei doamnei Iohannis, sandalele, cât și rochile alese. Din această cauză i s-a spus „Răvășitoarea”.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a câștigat aprecierea publicului prin ținutele alese cu gust pentru vizita în Austria. S-a impus pozitiv și prin interviurile în care relata despre viața de familie, dar și despre obiceiurile bărbatului ei. S-a văzut clar că ea e stâlpul casei și de mare ajutor pentru fostul primar, actual președinte de țară.

Din această perspectivă, doamna Mirabela nu trebuie să-l lase pe Nicușor Dan să cadă în muțenia lui Klaus Iohannis. Românii vor mai multă implicare din partea celui pe care l-au ales, sau nu l-au ales, dar care a zugrăvit în alte culori cum va fi viața în mandatul său.

Consilierii prezidențiali par că nu reușesc să-l convingă pe Nicușor Dan să iasă să vorbească mai des cu românii, să explice cum i se par măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, cum interpretează raportul Departamentului de Stat al SUA sau de ce nu merge mâine la Ziua Marinei.

Lucrurile cam scârție și avem datoria să-l atenționăm pe noul președinte că nu-l vrem geamănul lui Iohanis. Doamna Mirabela trebuie musai să intervină și să-i facă agenda. Poate îi corectează puțin și declarațiile că a fost urât să zică poporului că s-a dus în Republica Moldova pentru că în România e rău, e o situație dificilă.