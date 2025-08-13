Politica Nicuşor Dan, înaintea summitului Trump-Putin: Sunt în joc viitorul Europei și securitatea regiunii Mării Negre







Preşedintele Nicuşor Dan a participat miercuri la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt elemente-cheie. „Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ține cont de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, a transmis președintele.

„Tocmai am participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă pentru a ne coordona pozițiile înainte de reuniunea bilaterală dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. Am subliniat că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt elemente-cheie. Salut reuniunea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm de asemenea hotărârea președintelui Donald Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina”, a scris Nicuşor Dan miercuri seară pe X.

Președintele a mai transmis că toată lumea este de acord că trebuie să existe o încetare a focului înainte de orice negocieri: „Fiind vecinul cu granița terestră cea mai lungă cu Ucraina, felul în care se obține pacea este extrem de important pentru România, cum este pentru întreaga Europă.

Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ține cont de interesele Ucrainei și ale Europei”. Nicuşor Dan a reiterat că orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții de securitate solide pentru Ucraina, un element esențial pentru stabilitatea regiunii și pentru securitatea întregului continent european.