Politica Bolojan: Dacă nu adoptăm pachetul doi, lucrurile se vor termina prost chiar în această toamnă







Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre cauzele încetiniri economice, subliniind că atât factorii externi, cât și cei interni au contribuit la situația dificilă: „Doi factori au concurat la scăderea economică. Unul este extern, altul intern. Cel extern este dat de situația din Europa, în special Germania. Al doilea factor intern vine în urma măsurilor fiscale și încetinirea consumului. Noi am avut o dezvoltare bazată pe consum. Este o încetinire a creșterii economice, în paralel cu creșterea inflației”.

Bolojan a adăugat că, în ciuda dificultăților, guvernul acționează pentru stabilizarea situației: „Am crescut veniturile la buget și am redus cheltuielile statului. Nu sunt măsuri pe care le luăm cu inima deschisă. Nu sunt bani pentru multe investiții, ele vor fi reeșalonate. Vom finaliza investițiile care se fac cu fonduri europene.”

Întrebat la Digi 24 de întârzierea pachetului doi, premierul a explicat că acesta „este o continuare a primului pachet” și că va corecta unele inechități, precum pensiile speciale care depășesc salariile: „O nedreptate care durează de ani de zile. Apoi vom reduce numărul membrilor din Consiliile de administrație.”

Bolojan a mai vorbit despre importanța adoptării rapide a măsurilor: „Pachetul doi sper să fie adoptat cu asumarea guvernului. Dacă nu o facem, înseamnă că nu am conștientizat situația în care ne aflăm. Vom ajunge într-o fundătură dacă nu adoptăm pachetul doi. Am încredere că vom trece România prin această situație dificilă. Dacă nu o facem, lucrurile se vor termina prost chiar în această toamnă.”

Premierul a precizat că adoptarea pachetului doi necesită stabilitate politică și timp pentru restructurări: „Restructurările nu se pot face de o zi pe alta, sunt multe legi de modificat. Trebuie să discutăm deschis inclusiv cu primarii.”

Bolojan a explicat și cauzele situației economice curente: „S-au adunat multe cheltuieli enorme angajate, creșteri de salarii nu foarte echitabile, creșteri ale aparatului de stat, acestea au făcut să ajungem în această situație. Degeaba ai crescut taxele, dacă nu acoperi găurile negre din economie.”

Premierul a mai spus că forma finală a legii privind pensiile magistraților ar putea fi publicată chiar joi, 14 august.