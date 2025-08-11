Politica Vestea primită de Traian Băsescu. Iohannis mai așteaptă







Traian Băsescu ar putea beneficia din nou de o locuință de protocol, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit că legea prin care foștii șefi de stat își pierd drepturile în cazul colaborării cu Securitatea este neconstituțională. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că problema va fi soluționată săptămâna aceasta, în conformitate cu prevederile legale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la un post de televiziune, că dosarul locuinței solicitate de fostul președinte Traian Băsescu va fi rezolvat în scurt timp. În prezent, autoritățile verifică procedura prin care imobilul ar putea fi atribuit, astfel încât să respecte în totalitate decizia CCR și cadrul legal existent.

Fostul președinte a solicitat atribuirea unei locuințe în baza statutului său, însă în 2022 i-au fost retrase aceste drepturi în urma unei hotărâri definitive care constata colaborarea cu fosta Securitate. După ce CCR a invalidat prevederea legislativă ce permitea retragerea beneficiilor, Băsescu are din nou posibilitatea de a-și revendica avantajele conferite de funcția pe care a ocupat-o.

Întrebat despre imobilul atribuit actualului președinte, Klaus Iohannis, Bolojan a precizat că nu există o locuință exactă desemnată pentru acesta și că va verifica situația.

Ilie Bolojan a declarat pentru Antena 3 CNN că nu are cunoștință ca, în prezent, Iohannis să dețină o locuință exact repartizată. De asemenea, a precizat că se va informa în această privință și a adăugat că spațiul despre care s-a discutat, care a fost sediul PNL în anii ’90 și ulterior, nu se află în folosința fostului președinte. Implicațiile deciziei pentru Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu și-ar putea recăpăta avantajele pierdute, după ce Curtea Constituțională a hotărât că actul normativ care prevedea retragerea drepturilor foștilor șefi de stat, în cazul colaborării cu Securitatea, este neconstituțional.

Băsescu a invocat o excepție de neconstituționalitate în acțiunea intentată împotriva SPP, prin care cerea suspendarea deciziei administrative ce îl obliga să părăsească imobilul de pe strada Gogol, pe care îl utiliza în calitate de fost președinte al țării.