Politica Ilie Bolojan, clarificări despre Pilonul II: Guvernul nu ia niciun leu







Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu folosește banii din pensiile private administrate prin Pilonul II, explicând că modificările propuse au ca scop evitarea retragerilor bruște care ar putea destabiliza sistemul. Conform proiectului discutat, beneficiarii vor putea retrage 25% din sumă la pensionare, restul fiind plătit eșalonat pe o perioadă de 10 ani.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că fondurile acumulate în conturile individuale de pensii private aparțin exclusiv contributorilor și nu pot fi accesate de stat. Oficialul a subliniat că proiectul de lege aflat în dezbatere propune o procedură standardizată de retragere a sumelor, inspirată din practicile majorității statelor europene.

Potrivit explicațiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a propus ca, la momentul pensionării, contribuabilul să poată solicita maximum 25% din suma totală acumulată, iar diferența să fie primită lunar pe parcursul a 10 ani. Durata a fost stabilită în funcție de speranța medie de viață în România, astfel încât pensia privată să asigure un venit suplimentar constant pe termen lung.

Ilie Bolojan a avertizat că, din 2030, România va înregistra un număr ridicat de pensionări în rândul generațiilor născute între 1965 și 1975. În lipsa unor reguli clare, retragerile masive ar putea pune presiune pe administratorii fondurilor și pe stabilitatea întregului mecanism privat.

Proiectul a fost transmis Parlamentului și face parte din angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Premierul a anunțat că vor avea loc cel puțin două noi runde de discuții publice, urmând ca parlamentarii să decidă forma finală a legii.

În opinia premierului, aplicarea modelului european în cazul pensiilor private va reduce riscul epuizării rapide a economiilor personale după pensionare. Măsura ar putea consolida încrederea publică în Pilonul II și ar preveni dezechilibrele financiare în rândul administratorilor.

Ilie Bolojan a mai subliniat că scopul nu este restrângerea drepturilor beneficiarilor, ci crearea unui cadru legislativ predictibil, care să garanteze plata eșalonată și siguranța capitalului acumulat.

„Aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României. Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României şi nici din banii care vor fi daţi atunci când intră în pensie”, a declarat premierul, duminică seară, pentru Antena 3 CNN.