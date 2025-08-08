Politica Casa de protocol și privilegiile lui Băsescu, pe agenda Guvernului. Ședință la Palatul Victoria







Guvernul României ar urma să aprobe, în ședința de joi, o hotărâre importantă privind schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrat de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Sta” (RAAPPS). Este vorba despre o locuință situată pe strada Emile Zola nr. 2A, Sector 1, București, care urmează să fie transformată din locuință de protocol în reședință oficială, la solicitarea fostului președinte Traian Băsescu.

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de Secretariatul General al Guvernului prin intermediul purtătorului de cuvânt al Executivului, fostul șef al statului, Traian Băsescu, a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost președinte. Această solicitare vine în contextul restabilirii drepturilor foștilor președinți, după decizia Curții Constituționale a României (CCR) din luna iulie 2025.

La începutul lunii iulie, CCR a stabilit că modificările aduse Legii 406/2001, care anulau anumite drepturi și privilegii ale persoanelor care au deținut funcția de președinte al României, sunt neconstituționale. Această decizie a fost luată în urma sesizării formulate în cadrul unui proces inițiat de Traian Băsescu.

În 2022, fostul președinte a contestat modificările legislative care îi restrângeau drepturile, în special eliminarea vilei de protocol puse la dispoziție de RA-APPS și a dispozitivului de protecție oferit de Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Acțiunea lui Traian Băsescu a fost soluționată inițial de Curtea de Apel București, care a admis o cerere prin care a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din Legea 406/2001. Aceasta prevedea că foștii președinți își pierd privilegiile în cazul în care există o decizie definitivă în justiție că au colaborat cu fosta Securitate comunistă.

Decizia a venit în cadrul unui proces în care Băsescu a cerut suspendarea deciziei SPP prin care i s-a retras dispozitivul de protecție. Deși în prima instanță a pierdut procesul, succesul în apel a deschis calea pentru intervenția CCR.

Având în vedere că judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituționale modificările aduse Legii 406/2001, Traian Băsescu își va recăpăta drepturile de fost președinte. Acestea includ, pe lângă locuința de protocol, și alte beneficii, cum ar fi indemnizația și dispozitivul de protecție și pază asigurate de SPP.

În timpul celor două mandate prezidențiale, 2004 – 2014, Traian Băsescu a beneficiat de o serie de privilegii stabilite prin lege. Printre acestea se numără folosirea gratuită a unei vile de protocol situate pe strada Gogol din Sector 1, indemnizația lunară și protecția oferită de Serviciul de Protecție și Pază.